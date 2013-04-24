中国汇市：人民币低开高走，观望情绪转浓升值预期仍占主导

* 人民币低开高走

* 结汇意愿仍然较强

* 中间价短期内料在6.24元附近盘整

* 等候更多经济数据和政策面指引

路透北京4月24日 - 人民币兑美元即期 周三低开高走，客盘结汇意愿仍然较强。由于国内经济数据不理想，而政策面又无更多指引，市场观望情绪转浓，升值预期仍主导盘势走向。

上海一股份行交易员表示，近几个交易日中间价不再猛升，而是一高一低有所回稳，估计短期内还会保持在6.24元附近盘整。而市场也对消息面更为敏感，包括昨天汇丰PMI数据初值不佳，和尾盘欧元下跌，都一度带出购汇盘，“（市场波动）总得找个理由吧！现在又没有其他参考。”

而上海一外资行交易员则认为，近期市场比较观望，虽然近期数据不太理想，但还是需要下个月出来更多数据来证明，同时也在看有没有政策面的指引。

北京时间12:04，人民币兑美元即期报6.1776元，上日收报6.1791元。今日人民币兑美元中间价 为6.2384元，上日中间价为6.2360元。

欧元周三在亚洲盘初徘徊于两周低点附近，因此前德国方面的经济消息令人失望，令欧洲央行降息言论升温，对欧元造成打击。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2501/47，上日尾盘为6.2525。

北京时间12:05，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1733/62元，上一交易日尾盘报6.1775元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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