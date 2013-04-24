国际油市：布兰特原油守在100美元上方，疲弱经济前景抑制涨幅

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
0425GMT时，布兰特原油期货 小涨0.26美元，报每桶100.57美元，周二为四个交易日来首次收低。美国原油期货 上涨0.47美元至89.65美元。
“沙特阿拉伯曾表示更青睐布兰特在100美元的价位，所以市场预期如果价格跌破100，石油输出国组织(OPEC)就将减产。”三菱商事风险经理Tony Nunan称。
Nunan称，布兰特原油期货今年均价仍保持在110美元上方，可能减轻了减产的压力。
路透技术分析师王涛称，布兰特油价料将反弹到每桶101.63美元，受上行C浪推动，美国原油期货可能在90.27美元或其下方结束这波反弹。
尼日利亚的伯尼轻质原油出口遭遇不可抗力，也限制了OPEC供应。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/程琳; 审校 张若琪)
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
这道阻力是1月3日高点58.37美元至3月22日低点49.71美元跌势的76.4%费波纳奇回档位。由始于58.37美元跌势趋势线建立的另一类似阻力，令这道阻力加强。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/12 28 2.65% 400 2017/4/13 28 2.75% 400