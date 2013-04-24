国际油市：布兰特原油守在100美元上方，疲弱经济前景抑制涨幅

0425GMT时，布兰特原油期货 小涨0.26美元，报每桶100.57美元，周二为四个交易日来首次收低。美国原油期货 上涨0.47美元至89.65美元。

“沙特阿拉伯曾表示更青睐布兰特在100美元的价位，所以市场预期如果价格跌破100，石油输出国组织(OPEC)就将减产。”三菱商事风险经理Tony Nunan称。

Nunan称，布兰特原油期货今年均价仍保持在110美元上方，可能减轻了减产的压力。

路透技术分析师王涛称，布兰特油价料将反弹到每桶101.63美元，受上行C浪推动，美国原油期货可能在90.27美元或其下方结束这波反弹。

尼日利亚的伯尼轻质原油出口遭遇不可抗力，也限制了OPEC供应。(完)

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