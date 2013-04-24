中国期市：供应前景转好打压豆类期价，工业品受股市大涨激励全线反弹

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
路透北京4月24日 - 中国期市周三呈现“工强农弱”格局，铜和橡胶等工业品在国内股市大涨的激励下强劲反弹；而受进口大豆集中到港预期影响，以豆粕为首的农产品集体走弱，豆粕远月更是创下合约新低。
截至收盘，豆粕主力1309合约 收低1.18%，报每吨3,107元人民币；远月1401合约 跌幅达2.16%，击穿3,000关口并创下2,938元的合约收盘新低。
豆油1309合约 亦延续近期跌势，下跌1.3%报每吨7,316元，较2月初所及近9,000元水准已下跌近20%。
“从船期来看，国内五至七月份将有大量大豆进口集中到港，供应有望大幅增加。”上海中期的农产品分析师邓宁宁表示，”这对国内豆类和油脂的远月构成较大压力。”
她并称，国内油脂库存一直居高不下，加之餐饮消费疲弱，间接打压到油脂需求。近期市场疲弱的局面难以改善。
此前南美港口的拥堵导致大豆装运延误，令国内豆类供应偏紧。但市场人士表示，近期拥堵问题已逐渐化解，南美大豆出口步伐有望加快。
国家粮油信息中心的报告显示，未来几个月中国进口大豆到港量将明显增加，预计5月份到港量530-550万吨，6月到港580万吨左右，7月到港580-600万吨。
而油籽行业分析机构油世界周二指出，全球豆粕供应紧俏可能维持到5月、甚至6月，因南美大豆新作今年出口开局缓慢。
**中国股市大涨提振工业品**
工业品方面，前期大跌的铜和橡胶周三出现强力反弹。沪铜主力1308合约 一举收复五万关口，上涨2.99%，报每吨50,600元。橡胶1309合约 收涨2.13%，报每吨18,965元，盘中涨幅一度超过3%。
沪铜自今年2月初触及60,000上方的高位以来，已累计下跌逾20%，周三的单日涨幅创下本轮下跌以来最高，但鉴于国内外库存高企和需求迟滞，反弹的持续性仍有待观察。
一项最新路透调查显示，在截至4月22日的三周对31位市场人士的调查中，受访者预计2013年现货铜均价 为每吨7,900美元，比2012年均价7,958.30美元低0.7%，也低于1月调查时预估的8,119美元。 (完)
(发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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