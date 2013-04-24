台湾股市：收高80.94点至逾六周收盘高位，苹果供应商和面板商劲扬

路透台北4月24日 - 台湾股市周三收高1%，至逾六周收盘高位，苹果 产品供应商上扬，此前科技巨头苹果屈服于投资者愈发尖锐的要求，打算从高达1,450亿美元、且还在稳步增长的现金储备中拿出更多用于回馈投资者，尽管其获利录得逾10年来首次下降。