台湾股市：收高80.94点至逾六周收盘高位，苹果供应商和面板商劲扬

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
路透台北4月24日 - 台湾股市周三收高1%，至逾六周收盘高位，苹果 产品供应商上扬，此前科技巨头苹果屈服于投资者愈发尖锐的要求，打算从高达1,450亿美元、且还在稳步增长的现金储备中拿出更多用于回馈投资者，尽管其获利录得逾10年来首次下降。
苹果供应商股价表现优于大盘。大立光电 上涨1.44%，鸿海 涨幅达2.5%。
面板厂商亦劲升，群创 涨停，友达 则大涨3.5%。
台股加权股价指数 收高80.94点至8,023.71点，为3月11日以来最高收盘位。
电子类指数 和金融保险类指数 分别升约0.8%。
初步数据显示，大盘成交值 为825.92亿台币，上交易日为756.46亿。(完)
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
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路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。