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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 13:53 BJT

台湾股市：收高80.94点至逾六周收盘高位，苹果供应商和面板商劲扬

路透台北4月24日 - 台湾股市周三收高1%，至逾六周收盘高位，苹果 产品供应商上扬，此前科技巨头苹果屈服于投资者愈发尖锐的要求，打算从高达1,450亿美元、且还在稳步增长的现金储备中拿出更多用于回馈投资者，尽管其获利录得逾10年来首次下降。

苹果供应商股价表现优于大盘。大立光电 上涨1.44%，鸿海 涨幅达2.5%。

面板厂商亦劲升，群创 涨停，友达 则大涨3.5%。

台股加权股价指数 收高80.94点至8,023.71点，为3月11日以来最高收盘位。

电子类指数 和金融保险类指数 分别升约0.8%。

初步数据显示，大盘成交值 为825.92亿台币，上交易日为756.46亿。(完)
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