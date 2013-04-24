澳新汇市：疲软通胀数据打压澳元回落，新西兰元微升

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
澳元兑美元 亦下挫，报1.0254美元，接近周二创下的六周低点1.0221美元；稍早时曾报1.0270美元。
澳洲通胀温和，加之全球经济成长忧虑再生，令澳元承受压力。自上周触及三个月高位以来，澳元已下挫逾0.03美元。
周三数据显示，澳洲央行CPI截尾均值较上年同期上涨2.2%，低于预估的2.4%。
互换市场 现暗示，澳洲央行在5月7日货币政策会议上降息的机率为42%，经济数据公布前为26%；此外，未来12个月料累计降息54个基点。
新西兰元兑美元 涨至0.8440，因新西兰央行发布乐观言论。该央行维持2.5%的指标利率不变，并再次表示预计将保持到今年年底。
新西兰元近期支撑位在0.8400美元，之后是0.8389美元；阻力位在200小时移动均线0.8464美元附近。
新西兰元兑欧元、日圆和英镑创下约0.4%的涨幅。新西兰贸易加权指数 上扬0.8%。(完)
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路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。