澳新汇市：疲软通胀数据打压澳元回落，新西兰元微升

澳元兑美元 亦下挫，报1.0254美元，接近周二创下的六周低点1.0221美元；稍早时曾报1.0270美元。

澳洲通胀温和，加之全球经济成长忧虑再生，令澳元承受压力。自上周触及三个月高位以来，澳元已下挫逾0.03美元。

周三数据显示，澳洲央行CPI截尾均值较上年同期上涨2.2%，低于预估的2.4%。

互换市场 现暗示，澳洲央行在5月7日货币政策会议上降息的机率为42%，经济数据公布前为26%；此外，未来12个月料累计降息54个基点。

新西兰元兑美元 涨至0.8440，因新西兰央行发布乐观言论。该央行维持2.5%的指标利率不变，并再次表示预计将保持到今年年底。

新西兰元近期支撑位在0.8400美元，之后是0.8389美元；阻力位在200小时移动均线0.8464美元附近。

新西兰元兑欧元、日圆和英镑创下约0.4%的涨幅。新西兰贸易加权指数 上扬0.8%。(完)

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