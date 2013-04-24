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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 14:12 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：关注美元/日圆100大关

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* 澳元/美元报1.0249，下跌0.2%；美元/日圆报99.39，下跌0.13%；澳元/日圆报101.87，下跌0.23%。

* 澳元/美元未能持续稍早时的涨势，在疲弱CPI数据公布后下跌。

* 美元/日圆从隔夜低位反弹但遭遇期权相关卖单。

* 日本央行周五政策决定之前，似乎有大批期权到期。

* 盘中重要数据：德国Ifo企业景气判断指数、美国3月耐久财订单、意大利标债。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)
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