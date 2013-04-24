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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 14:19 BJT

韩国股市：收高，受科技股强劲财报提振

路透首尔4月24日 - 韩国股市周三攀升至两周高点，受SK Hynix和LG电子等科技企业财报优于预期的消息提振。

综合股价指数 收高0.9%至1,935.31点，为4月11日以来最高收位。

STX Offshore & Shipbuilding Co Ltd 与四家关系企业股价跳涨逾14%，受债权人迅速提供援助的希望提振。(完)
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