日本企业：明治安田生命对日圆债券持审慎态度，计画买进海外债券

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
路透东京4月24日 - 日本第三大民营寿险业者明治安田生命的投资部执行长山下敏彦周三表示：
* 2012/13年度日圆债券持仓增加1.07万亿(兆)日圆
* 计画买进近5,000亿日圆的海外债券
* 预期至明年3月的一年内美元将在85-105日圆之间交投
* 日圆可能在今年稍晚反弹回升
* 对于国内债券持审慎态度，因收益率(殖利率)偏低，且波动剧烈
* 计画增持经汇率对冲及无对冲的海外债券，前者买进数量将略多于后者(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
================== 今日重要政经消息================= 4月11日（周二） 国泰君安首日挂牌。 10:00 康臣药业股东特别大会。 11:00 贝莱德中国市场展望记者会。 15:30 银基集团股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月12日（周三） 普拉达（PRADA）公布全年业绩。 10:30 太平洋航运股东周年大会。 4月13日（周四） 公布3月份外汇基金境外资产。 迅销公布中期业绩。 远东环球公布首季业绩。 4月14日（周五） 耶稣受难节公众假期。 4月17日（周一） 复活节公众假期。 *中兴通讯公布首季业绩。 4月18日（周二） 山东
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。