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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 14:40 BJT

日本企业：明治安田生命对日圆债券持审慎态度，计画买进海外债券

路透东京4月24日 - 日本第三大民营寿险业者明治安田生命的投资部执行长山下敏彦周三表示：

* 2012/13年度日圆债券持仓增加1.07万亿(兆)日圆

* 计画买进近5,000亿日圆的海外债券

* 预期至明年3月的一年内美元将在85-105日圆之间交投

* 日圆可能在今年稍晚反弹回升

* 对于国内债券持审慎态度，因收益率(殖利率)偏低，且波动剧烈

* 计画增持经汇率对冲及无对冲的海外债券，前者买进数量将略多于后者(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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