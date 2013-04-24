全球金市：金价反弹1%，但美元及ETF持仓下降仍令其前景蒙阴

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1428.16 15.92 +1.13 -14.71
现货银 23.21 0.31 +1.35 -23.35
现货铂金 1426.24 12.87 +0.91 -7.09
现货钯金 678.97 7.47 +1.11 -1.88
COMEX期金 1427.70 18.90 +1.34 -14.80 24729
COMEX期银 23.20 0.38 +1.66 -23.27 8522
汇率
欧元/美元 1.3008
美元/日圆 99.40
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 艾茂林/李婷仪/侯向明)
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
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路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。