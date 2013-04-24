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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 14:41 BJT

全球金市：金价反弹1%，但美元及ETF持仓下降仍令其前景蒙阴

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1428.16 15.92 +1.13 -14.71

现货银 23.21 0.31 +1.35 -23.35

现货铂金 1426.24 12.87 +0.91 -7.09

现货钯金 678.97 7.47 +1.11 -1.88

COMEX期金 1427.70 18.90 +1.34 -14.80 24729

COMEX期银 23.20 0.38 +1.66 -23.27 8522

汇率

欧元/美元 1.3008

美元/日圆 99.40

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 艾茂林/李婷仪/侯向明)
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