版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 14:36 BJT

澳洲股市：上涨1.7%至五周最高收位，金融股领涨

路透悉尼4月24日 - 澳洲股市周三上涨1.7%，收在五周最高水准，金融股劲扬，因温和通胀数据强化了货币政策进一步宽松的可能性，且美国股市上日走升。

Westpac Banking Corp 攀升2.5%至32.50澳元。澳洲联邦银行(CBA)上涨2.4%至71.70澳元。两档股票均触及纪录高点，带领金融股上攻。

根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨86.2点，报5,102.4点，为3月15日以来最高收位。该指数周二收高1%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐