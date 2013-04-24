澳洲股市：上涨1.7%至五周最高收位，金融股领涨

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
路透悉尼4月24日 - 澳洲股市周三上涨1.7%，收在五周最高水准，金融股劲扬，因温和通胀数据强化了货币政策进一步宽松的可能性，且美国股市上日走升。
Westpac Banking Corp 攀升2.5%至32.50澳元。澳洲联邦银行(CBA)上涨2.4%至71.70澳元。两档股票均触及纪录高点，带领金融股上攻。
根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨86.2点，报5,102.4点，为3月15日以来最高收位。该指数周二收高1%。(完)
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
================== 今日重要政经消息================= 4月11日（周二） 国泰君安首日挂牌。 10:00 康臣药业股东特别大会。 11:00 贝莱德中国市场展望记者会。 15:30 银基集团股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月12日（周三） 普拉达（PRADA）公布全年业绩。 10:30 太平洋航运股东周年大会。 4月13日（周四） 公布3月份外汇基金境外资产。 迅销公布中期业绩。 远东环球公布首季业绩。 4月14日（周五） 耶稣受难节公众假期。 4月17日（周一） 复活节公众假期。 *中兴通讯公布首季业绩。 4月18日（周二） 山东
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。