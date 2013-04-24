中国股市：沪综指反弹收高1.6%，受金融股板块集体拉升提振

路透北京4月24日 - 中国股市沪综指周三反弹收高1.6%，隔夜海外市场走强为大盘提供支撑，午后银行保险等金融股集体拉升提振股指冲高。分析人士称，由于目前市场结构性分化明显，后市尚新股IPO重启等不确定因素，料短线股指在2,200点附近震荡概率较大。

沪综指 收报2,218.318点，涨33.780点或1.55%，昨日该股指创近一个月最大单日跌幅。上海A股今日成交额为788亿元人民币，上日为820亿元。

银河证券分析师孟京指出，目前市场受两种力量相互牵制。一是看好蓝筹股处于被低估状态的多头；另一方面是对经济复苏不甚乐观，且对流动性收紧有一定担忧的空方。

“（多空）交织情况下，市场走得非常犹豫，冲上去有人获利了结，跌下来又有抄底资金，大盘在相对底部进行震荡整理的时间不会很短。”他预计。

美国股市周二全线上涨，从美联社推特发布白宫发生爆炸的“假消息”引发的急剧跌势中反弹。 欧洲股市录得逾七个月来最大单日升幅，因企业业绩强劲，且德国数据不佳令市场愈发预期欧洲央行将降息。

金融股午后获得集体拉升，上证180金融指数 大涨2.27%，其中民生银行 收扬3.79%。

沪深300指数 收高1.88%，报2,495.579点。沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,490.6点，涨1.72%，成交800,160手。（完）