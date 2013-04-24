中国股市：沪综指反弹收高1.6%，受金融股板块集体拉升提振

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
路透北京4月24日 - 中国股市沪综指周三反弹收高1.6%，隔夜海外市场走强为大盘提供支撑，午后银行保险等金融股集体拉升提振股指冲高。分析人士称，由于目前市场结构性分化明显，后市尚新股IPO重启等不确定因素，料短线股指在2,200点附近震荡概率较大。
沪综指 收报2,218.318点，涨33.780点或1.55%，昨日该股指创近一个月最大单日跌幅。上海A股今日成交额为788亿元人民币，上日为820亿元。
银河证券分析师孟京指出，目前市场受两种力量相互牵制。一是看好蓝筹股处于被低估状态的多头；另一方面是对经济复苏不甚乐观，且对流动性收紧有一定担忧的空方。
“（多空）交织情况下，市场走得非常犹豫，冲上去有人获利了结，跌下来又有抄底资金，大盘在相对底部进行震荡整理的时间不会很短。”他预计。
美国股市周二全线上涨，从美联社推特发布白宫发生爆炸的“假消息”引发的急剧跌势中反弹。 欧洲股市录得逾七个月来最大单日升幅，因企业业绩强劲，且德国数据不佳令市场愈发预期欧洲央行将降息。
金融股午后获得集体拉升，上证180金融指数 大涨2.27%，其中民生银行 收扬3.79%。
沪深300指数 收高1.88%，报2,495.579点。沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,490.6点，涨1.72%，成交800,160手。（完）
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路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
================== 今日重要政经消息================= 4月11日（周二） 国泰君安首日挂牌。 10:00 康臣药业股东特别大会。 11:00 贝莱德中国市场展望记者会。 15:30 银基集团股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月12日（周三） 普拉达（PRADA）公布全年业绩。 10:30 太平洋航运股东周年大会。 4月13日（周四） 公布3月份外汇基金境外资产。 迅销公布中期业绩。 远东环球公布首季业绩。 4月14日（周五） 耶稣受难节公众假期。 4月17日（周一） 复活节公众假期。 *中兴通讯公布首季业绩。 4月18日（周二） 山东
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。