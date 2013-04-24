爱马仕称中国反腐令其手表销售遇冷

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透巴黎4月22日 - 法国奢侈品牌爱马仕 周一称，第一季皮具和手表销售增长不及预期，部分归因于中国对官员贪腐行为的打击，但在今年晚些时候情况将获得改善。
爱马仕今年第一季实现营收8.568亿欧元(11.2亿美元)，以固定汇率计算，同比增加了12.8%，好于分析师预期的增长11%。
其中多数营收增长来自皮带、手套等饰品以及鞋和成衣，这部分产品第一季营收增长了18%。
爱马仕整体营收增长不及去年同期，当时增长了17.6%。爱马仕今年第一季皮包销售增长7%，仅为去年第四季度增幅的一半，该公司认为增长放缓缘于工厂交货减少。
爱马仕公布的最新业绩表明，中国需求走软和欧洲消费者减少开支导致了奢侈品行业增长放缓。
爱马仕首席执行官帕特里克-托马斯（Patrick Thomas）在接受路透采访时表示：“因1月和2月的生产疲软，所以交付出现了问题，但我们今年的销售增长应稳定在8-9%左右。”
无独有偶，以固定汇率计算，法国奢侈品巨头LVMH集团 时装和皮革部门今年第一季度销售额增长了3%，远逊于上年同期增长14%的表现。
托马斯表示，爱马仕今年1月将欧元区在售的所有产品平均提价3-4%。
因中国市场增长放缓，爱马仕手表（第一季）销售额下滑了5%，上年同期则为增长27%。
当谈到手表销售时，托马斯表示：“下滑只是暂时的。”他指出这是受到中国政府打击贪腐的影响。当中国新领导层呼吁加大对贪腐的打击力度时，手表在中国成了炫耀性消费的标识之一。
他还表示，“我们预计到年底时将出现回升。”(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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