版本:
中国
市场报道 | 2013年 4月 24日 星期三 15:09 BJT

《汇市简讯》欧元/美元变动不大，但仍承压

0656GMT

* 欧元/美元维持昨日公布德国PMI数据后的偏空倾向

* 股市上涨分散了欧元空头资金流动

* 资金流动抑制欧元/美元回升，投机客得以维持空仓

* 央行需求料将成为阻挠下行趋势的主要因素

* 21日均线位置1.2983及200日均线位置1.2940，为欧元下档关键位。(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐