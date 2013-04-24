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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 07:56 BJT

****主要国家经济指标预测--4月25日****

路透4月25日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
    
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段      预估值          前值
 0830      英国GDP(较前季)                              第一季初值         +0.1%         -0.3%
                 (较上年同期)                                              +0.3%         +0.2%
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)                  4月20日当周        35.1          35.2
           美国初请失业金人数四周均值(万人)                                   --        36.125
           美国续请失业金人数(万人)                      4月13日当周         306         306.8
 1500      美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                      4月          --           负5
 
 2100      韩国消费者信心指数                                    4月          --           104
 2245      新西兰进口(亿美元)                                    3月          --          34.9
           新西兰出口(亿美元)                                                 --          39.1
           新西兰贸易收支                                                     --      顺差4.14
           新西兰贸易收支                              截止3月的一年          --      逆差10.8
 2313      日本制造业采购经理人指数(PMI)                         4月          --          50.4
 2330      日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期            3月       -0.4%         -0.3%
           ）                                                                     
           日本全国整体CPI(较上年同期)                                        --         -0.7%
           日本东京地区核心CPI(较上年同期)                       4月       -0.4%         -0.5%
           日本东京地区整体CPI(较上年同期)                                    --         -1.0%
    
    
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 
 
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段        现值        预估值
 0130      澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)                    第一季       +0.4%         +0.7%
                               (较上年同期)                                +2.5%         +2.8%
           澳洲央行CPI加权中值(较前季)                                     +0.3%         +0.5%
                            (较上年同期)                                   +2.2%         +2.4%
           澳洲央行CPI截尾均值(较前季)                                     +0.5%         +0.5%
                            (较上年同期)                                   +2.6%         +2.4%
 0600     瑞士UBS指标                                            3月        1.25            --
 0800     德国Ifo企业景气判断指数                                4月       104.4         106.2
             Ifo企业现况指数                                               107.2         109.5
             Ifo企业预期指数                                               101.6         103.0
 0800     意大利零售销售(经季节调整,较前月)                      2月       -0.2%            --
                      (未经季节调整, 较上年同期)                           -4.8%            --
 1000     英国CBI零售销售差值                                    4月         负1             7
 --       美国建筑许可年率(万户)                                 3月        90.7            --
 1100     美国抵押贷款指数                               4月19日当周       868.1            --
          再融资指数                                                     4,698.0            --
 1230     美国耐久财订单                                         3月       -5.7%         -2.8%
          扣除运输的耐久财订单                                             -1.4%         +0.5%
          扣除国防的耐久财订单                                             -4.7%         -2.3%
          扣除飞机的非国防资本财订单                                       +0.2%         +0.4%
 
 2300      韩国国内生产总值(GDP)(较前季)                  第一季初值       +0.9%         +0.6%
                              (较上年同期)                                 +1.5%         +1.4%
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                             前周   卖超8,626            --
           外资投资日本股票(亿日圆)                             前周     卖超279            --
 (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                            日本与韩国                   
    欧洲                                    澳洲与新西兰                 
    中国                                    台湾                         
 
 已公布经济指标一览
    美国                                    日本                         
    欧洲                                    韩国                         
    中国                                    香港                         
    澳洲                                    台湾                         
 
 (整理 梁睿雪/王洋/程琳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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