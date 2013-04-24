主要国家经济指标预测--4月25日****

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透4月25日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国GDP(较前季) 第一季初值 +0.1% -0.3% (较上年同期) +0.3% +0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月20日当周 35.1 35.2 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.125 美国续请失业金人数(万人) 4月13日当周 306 306.8 1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 4月 -- 负5 2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 104 2245 新西兰进口(亿美元) 3月 -- 34.9 新西兰出口(亿美元) -- 39.1 新西兰贸易收支 -- 顺差4.14 新西兰贸易收支 截止3月的一年 -- 逆差10.8 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 50.4 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期 3月 -0.4% -0.3% ） 日本全国整体CPI(较上年同期) -- -0.7% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 4月 -0.4% -0.5% 日本东京地区整体CPI(较上年同期) -- -1.0% 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.4% +0.7% (较上年同期) +2.5% +2.8% 澳洲央行CPI加权中值(较前季) +0.3% +0.5% (较上年同期) +2.2% +2.4% 澳洲央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.4% 0600 瑞士UBS指标 3月 1.25 -- 0800 德国Ifo企业景气判断指数 4月 104.4 106.2 Ifo企业现况指数 107.2 109.5 Ifo企业预期指数 101.6 103.0 0800 意大利零售销售(经季节调整,较前月) 2月 -0.2% -- (未经季节调整, 较上年同期) -4.8% -- 1000 英国CBI零售销售差值 4月 负1 7 -- 美国建筑许可年率(万户) 3月 90.7 -- 1100 美国抵押贷款指数 4月19日当周 868.1 -- 再融资指数 4,698.0 -- 1230 美国耐久财订单 3月 -5.7% -2.8% 扣除运输的耐久财订单 -1.4% +0.5% 扣除国防的耐久财订单 -4.7% -2.3% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.2% +0.4% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.9% +0.6% (较上年同期) +1.5% +1.4% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 卖超8,626 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 前周 卖超279 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 梁睿雪/王洋/程琳)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。