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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 15:30 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

新西兰央行周三维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，称预计直至年底将保持指
标利率不变，因尽管经济提速，预期通胀风险将受控。接受路透调查的所有17名分析师此
前均预期央行将在此次会议上维持利率不变。 
    
    英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周二称，英国经济前景好转；尽管通胀仍
然是一个担忧，但英国央行采取灵活方式控制物价上升是正确的。麦卡弗蒂表示，尽管通
胀上升的风险越来越令人担忧，但英国央行在未来两年容忍物价增长高于目标是适当的。 
    
    韩国消费者背负高债务，加上未来前途充满不确定性，因而看紧荷包，使得冀望消费
者能像出口一样肩负提振经济大任的希望落空。一些分析师表示，消费者支出疲弱或许意
谓着今年稍后决策者将必须有更多的举措来支撑经济，多数分析师目前预测，今年韩国央
行将维持2.75%的政策利率不变。但最近几年韩国央行屦有意外之举，这让其行动变得难以
预料。 
    
    即将卸任的加拿大央行总裁卡尼周二暗示，他认为短期内并不存在升息压力，称加拿
大民众债务水平趋稳而且房屋市场降温。卡尼还重申央行的警告，称央行预期下一步举措
将是升息，即便最近调降了经济成长预估。 
        
            最新利率水准*                  最近一次变动
 美洲
  美国      联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
            基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大    隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西      Selic利率7.50%                 2013年4月17日升25基点
                                           
 亚洲
  日本      隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
            贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国      金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
            一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾      重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
            担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
            短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港      最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
            隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国      基本利率(base rate)目标2.75%   2012年10月11日降25基点
  澳洲      隔夜拆款利率3.00%              2012年12月4日降25基点
  马来西亚  隔夜政策利率3.00%              2011年5月5日升25基点
  新西兰    官方指标利率2.50%              2011年3月10日降50基点
  泰国      一天期附买回利率2.75%          2012年10月17日降25基点
  菲律宾    隔夜借款利率3.50%              2012年10月25日降25基点
  印度      附买回利率7.50%                2013年3月19日降25基点
            附卖回利率6.50%                2013年3月19日降25基点
  印尼      隔夜存款利率(FASBI)5.75%       2012年2月9日下调25个基点
                                           
 欧洲
  欧元区    主要再融资利率0.75%            2012年7月5日降25基点
  英国      准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
            (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士      利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典      附买回利率1.00%                2012年12月18日降25基点
  挪威      指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯    指标再融资利率8.25%            2012年9月13日上调25基点
            一天期存款利率4.25%            2012年9月13日上调25基点
                                           
 非洲
  南非      附买回利率5.0%                 2012年7月20日降50基点
                                           
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25
 %。(完)
 
 (整理 李春喜 审校 隋芬)
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