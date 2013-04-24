新西兰央行周三维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，称预计直至年底将保持指 标利率不变，因尽管经济提速，预期通胀风险将受控。接受路透调查的所有17名分析师此 前均预期央行将在此次会议上维持利率不变。 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周二称，英国经济前景好转；尽管通胀仍 然是一个担忧，但英国央行采取灵活方式控制物价上升是正确的。麦卡弗蒂表示，尽管通 胀上升的风险越来越令人担忧，但英国央行在未来两年容忍物价增长高于目标是适当的。 韩国消费者背负高债务，加上未来前途充满不确定性，因而看紧荷包，使得冀望消费 者能像出口一样肩负提振经济大任的希望落空。一些分析师表示，消费者支出疲弱或许意 谓着今年稍后决策者将必须有更多的举措来支撑经济，多数分析师目前预测，今年韩国央 行将维持2.75%的政策利率不变。但最近几年韩国央行屦有意外之举，这让其行动变得难以 预料。 即将卸任的加拿大央行总裁卡尼周二暗示，他认为短期内并不存在升息压力，称加拿 大民众债务水平趋稳而且房屋市场降温。卡尼还重申央行的警告，称央行预期下一步举措 将是升息，即便最近调降了经济成长预估。 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率7.50% 2013年4月17日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.75% 2012年10月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率3.00% 2012年12月4日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.75% 2012年10月17日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.50% 2013年3月19日降25基点 附卖回利率6.50% 2013年3月19日降25基点 印尼 隔夜存款利率(FASBI)5.75% 2012年2月9日下调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.25% 2012年9月13日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月20日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 李春喜 审校 隋芬)