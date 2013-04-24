欧洲汇市：瑞郎兑欧元脱离一个月低位，稍早市场揣测瑞士或调整瑞郎汇价限制

中东新股：沙特阿美董事会5月在上海开会，希望吸引中国投资者参与IPO
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。
“汇市虽然一再讨论上调欧元/瑞郎汇价下限，但我们认为可能性不高，”瑞银分析师Reto Huenerwadel在一份报告中指出。
“瑞士央行一再强调汇率下限不是短期货币调整工具，”他说到。
瑞士央行周二不愿对相关传言置评。
瑞郎兑欧元近持平纽约尾盘水准，0639GMT报在1.2285瑞郎。
瑞郎兑美元上涨0.1%至0.9445瑞郎，稍早一度触及三周低点0.9464瑞郎。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 隋芬/张明钧; 审校 蔡美珍/艾茂林)
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686
路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一其黄金持仓量上升0.21%至838.26吨，周五为836.49吨。 以盎司计，黄金持仓量 从26,893,877.75盎司升至26 ,950,991.23盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)