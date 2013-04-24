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市场报道 | 2013年 4月 24日 星期三 15:14 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑欧元脱离一个月低位，稍早市场揣测瑞士或调整瑞郎汇价限制

“汇市虽然一再讨论上调欧元/瑞郎汇价下限，但我们认为可能性不高，”瑞银分析师Reto Huenerwadel在一份报告中指出。

“瑞士央行一再强调汇率下限不是短期货币调整工具，”他说到。

瑞士央行周二不愿对相关传言置评。

瑞郎兑欧元近持平纽约尾盘水准，0639GMT报在1.2285瑞郎。

瑞郎兑美元上涨0.1%至0.9445瑞郎，稍早一度触及三周低点0.9464瑞郎。(完)

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