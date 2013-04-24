欧洲汇市：瑞郎兑欧元脱离一个月低位，稍早市场揣测瑞士或调整瑞郎汇价限制

全球贵金属：4月10日SPDR黄金持仓增长0.21%，或1.77吨

路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一其黄金持仓量上升0.21%至838.26吨，周五为836.49吨。 以盎司计，黄金持仓量 从26,893,877.75盎司升至26 ,950,991.23盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)