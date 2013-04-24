德国经济：政府即将上调2014年经济成长展望--报载

路透柏林4月24日 - 德国商报(Handelsblatt)周三援引政府消息人士的话报导称，德国政府将把2014年经济成长率预估调高至1.6-1.9%区间。

德国政府目前预估明年经济成长率1.6%，但将于周四更新预估。

德国商报援引消息人士称，政府将把2013年经济成长率从0.4%调高到0.5%。周六德国杂志Focus亦援引政府消息人士的话，作出类似预测。

德国画报周一援引经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)的话报导称，德国经济正在升温，最迟在2014年成长率将“远超过1%水平”。

去年第四季度德国经济萎缩0.6%，但接受路透调查的分析师们预计，2013年第一季料成长0.3%，避开经济衰退；今年余下三个季度德国经济成长率料均为0.4%。

德国多家主要经济机构上周表示，国内需求料推动今年经济扩张0.8%，2014年经济成长率料升至1.9%，因出口增加。