德国经济：政府即将上调2014年经济成长展望--报载

香港个股：辉山乳业被汇丰指其贷款违约，部分资产遭上海法院冻结
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透柏林4月24日 - 德国商报(Handelsblatt)周三援引政府消息人士的话报导称，德国政府将把2014年经济成长率预估调高至1.6-1.9%区间。
德国政府目前预估明年经济成长率1.6%，但将于周四更新预估。
德国商报援引消息人士称，政府将把2013年经济成长率从0.4%调高到0.5%。周六德国杂志Focus亦援引政府消息人士的话，作出类似预测。
德国画报周一援引经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)的话报导称，德国经济正在升温，最迟在2014年成长率将“远超过1%水平”。
去年第四季度德国经济萎缩0.6%，但接受路透调查的分析师们预计，2013年第一季料成长0.3%，避开经济衰退；今年余下三个季度德国经济成长率料均为0.4%。
德国多家主要经济机构上周表示，国内需求料推动今年经济扩张0.8%，2014年经济成长率料升至1.9%，因出口增加。
但德国商报表示，政府态度较为保守，因欧元区债务危机影响和漫长严冬可能对经济复苏造成损害。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一指出，德国应增加教育和宽带网路的投资，以缩小经常帐盈余，而不只是着重于道路桥梁等硬件基础建设。