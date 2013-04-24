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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 15:49 BJT

更正-日本债市：股市大涨令债市下跌，超长期债券表现较差

当日涨跌     上日
                                       最新报价    (基点)     收市价
                                                                 
 两年期公债                               0.120%       +0.0     0.120%
 五年期公债                               0.225%       +0.5     0.220%
 10年期公债                               0.590%       +0.5     0.585%
 20年期公债                               1.480%       +3.5     1.445%
 30年期公债                               1.595%       +2.0     1.575%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                 144.61      -0.06     144.67
                                                                      
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                    
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                   
 (完)
  
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     


 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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