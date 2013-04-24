更正-日本债市：股市大涨令债市下跌，超长期债券表现较差

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.120% +0.0 0.120% 五年期公债 0.225% +0.5 0.220% 10年期公债 0.590% +0.5 0.585% 20年期公债 1.480% +3.5 1.445% 30年期公债 1.595% +2.0 1.575% 10年期公债期货 <0#JGB:> 144.61 -0.06 144.67 注1: 公债期货涨跌为点数. 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交. (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
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路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。