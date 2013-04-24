版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 15:32 BJT

台湾债市：五年券殖利率跌破年线，因经济数据疲弱带动

路透台北4月24日 - 台湾五年券102/2殖利率周三连续第三日收低。因疲弱的经济数据
令多头无畏台股突破8,000点大关的压力，殖利率得以跌破0.9182%附近的年线关卡，并蓄势
向3月初大弹行情的起涨点0.91%测试。
    
    交易商认为，目前国际主要金融市场如美、欧似乎都呈现股债市双多头的格局，此一趋
势有助于交易商在面对股市上扬压力的持券信心。不过102/2这波多头行情毕竟是交易盘带
动，在殖利率已来到相对低档的此刻，也应留意再向下的过程中，是否有主力趁机获利了结
。预估明日区间在0.90-0.93%。
    
    “台湾无论外销订单、工业生产等数据都不好，国际债市又走多。”一大型证券商交易
主管称。
    
    另一证券商交易员则指出，市场短钱充斥，令呈现缺券状态的公债附买回(RP)成交利率
有机会向下，因此交易商仍会锁定短券偏多操作。不过在跌破年线后，预料对利空消息的反
应也会变大，殖利率震荡幅度会加剧。
    
    台湾经济部昨日公布，3月工业生产较上年同期衰退3.28%。 周一公布
的3月外销订单则较上年同期衰退6.6%，远逊于市场预估的年增2.15%，且为连续第二个月衰
退。   
    
    台股加权股价指数 周三收高80.94点至8,023.71点，为3月11日以来最高收盘位
。 
    
               收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期         期别                    (基点)                                (亿台币)
       5        102/2                     -0.58      0.9175   0.9137-0.9320       313.0
      10        102/6                     -0.28      1.2425   1.2405-1.2520        22.0
      20       102/3R                     +0.35      1.8345   1.8315-1.8450         5.5
    昨日20年增额券102/3R标售后，交易商认为，今年以来殖利率曲线陡峭化的趋势，并没
有因为近期短券走多而改变。未来中长券与短券端的利差能否拉近，关键在于市场对通货膨
胀的预期是否消减。
    
    一证券商交易员指出，近期国际间有一种论调，认为黄金与石油价格的大幅下滑，代表
市场对宽松政策可能引发通货膨胀的疑虑有所减少，此将令各国央行更为放心继续维持宽松
政策，才会造成股市与债市双双走多的现象。
    
    “若市场对通膨循环结束的预期更加强烈，长券就会转而走多。”该交易员说。 
             
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.2425
          5       102/2                       0.9175
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐