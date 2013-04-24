台湾债市：五年券殖利率跌破年线，因经济数据疲弱带动

路透台北4月24日 - 台湾五年券102/2殖利率周三连续第三日收低。因疲弱的经济数据 令多头无畏台股突破8,000点大关的压力，殖利率得以跌破0.9182%附近的年线关卡，并蓄势 向3月初大弹行情的起涨点0.91%测试。 交易商认为，目前国际主要金融市场如美、欧似乎都呈现股债市双多头的格局，此一趋 势有助于交易商在面对股市上扬压力的持券信心。不过102/2这波多头行情毕竟是交易盘带 动，在殖利率已来到相对低档的此刻，也应留意再向下的过程中，是否有主力趁机获利了结 。预估明日区间在0.90-0.93%。 “台湾无论外销订单、工业生产等数据都不好，国际债市又走多。”一大型证券商交易 主管称。 另一证券商交易员则指出，市场短钱充斥，令呈现缺券状态的公债附买回(RP)成交利率 有机会向下，因此交易商仍会锁定短券偏多操作。不过在跌破年线后，预料对利空消息的反 应也会变大，殖利率震荡幅度会加剧。 台湾经济部昨日公布，3月工业生产较上年同期衰退3.28%。 周一公布 的3月外销订单则较上年同期衰退6.6%，远逊于市场预估的年增2.15%，且为连续第二个月衰 退。 台股加权股价指数 周三收高80.94点至8,023.71点，为3月11日以来最高收盘位 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -0.58 0.9175 0.9137-0.9320 313.0 10 102/6 -0.28 1.2425 1.2405-1.2520 22.0 20 102/3R +0.35 1.8345 1.8315-1.8450 5.5 昨日20年增额券102/3R标售后，交易商认为，今年以来殖利率曲线陡峭化的趋势，并没 有因为近期短券走多而改变。未来中长券与短券端的利差能否拉近，关键在于市场对通货膨 胀的预期是否消减。 一证券商交易员指出，近期国际间有一种论调，认为黄金与石油价格的大幅下滑，代表 市场对宽松政策可能引发通货膨胀的疑虑有所减少，此将令各国央行更为放心继续维持宽松 政策，才会造成股市与债市双双走多的现象。 “若市场对通膨循环结束的预期更加强烈，长券就会转而走多。”该交易员说。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.2425 5 102/2 0.9175 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)