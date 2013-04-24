韩国汇市：股市涨势支撑韩元小幅收升，公债持稳

韩国综合股价指数 收高0.9%，受机构净买入提振。

市场人士表示当前难以下决心进一步推高韩元，因担忧外汇当局或干预来限制韩元涨势。

投资者也对押空韩元心存审慎，因韩国出口商一直在韩元下跌时卖出美元。周三看到出口商在支撑韩元。

“在这样的局势下，谁能充满信心地大量建仓呢？”一家外资银行的交易员称。

交易商静待韩国央行定于周四公布的第一季国民生产总值(GDP)数据。韩国债市几无变化。6月三年期公债期货 跌0.01点至106.76。

五年期韩债 收益率(殖利率)和三年期韩债收益率 均上涨1个基点。

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,117.7 1,120.8

日圆/韩元 11.2269/341 11.3386/470

韩国公债期货 * 106.76 106.77

五年期公债收益率 2.68% 2.67%

三年期公债收益率 2.61% 2.60%

韩国综合股价指数 1,935.31 1,918.63 ----------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。(完)