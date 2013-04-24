中国债市：资金供需失衡推利率互换短端上涨，但机构对中期流动性预期稳定

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
路透北京4月24日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三曲线趋于平坦化，短端受流动性供需失衡资金价格跳涨影响走升，长端则成交寥寥变动不大。
本周资金面紧绷情况逐渐升级，交易员认为，财政存款上缴是主要扰动因素，此外市场谨慎的情绪也会互相传染导致供给方减少。不过等待五一假期归来后，5月公开市场将有约4,000亿元人民币到期资金流回银行体系，资金面受此扶助，压力有望逐渐缓解。
“（IRS）短的就是受资金面的影响上来了，长的全天就几乎没有成交。”北京一银行交易员称。
在中国各商业银行财政存款上缴未结束前，银行间市场周三资金供给明显稀缺，少数政策性银行成为出资主流。在此情况下，早盘隔夜和七天期等主要回购加权利率均涨逾100个基点(bp)，14天涨幅略逊，但也达到50个bp左右。
上述交易员并表示，对于未来资金面的前景并不悲观，毕竟5月公开市场到期规模可观，加之从今年前三个月看外汇占款也较去年有所改善。他并提到，寄望央行因流动性紧张而重启逆回购放水的可能性偏弱，“应该不会看二级紧张了就马上改放逆回购，大家会预期货币政策转向了。”
业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报28天正回购需求，以及14天逆回购需求。央行公开市场周二进行了100亿元人民币28天期正回购操作，中标利率继续持稳在2.75%。
据路透统计，截止周二公开市场操作后，5月份央行票据到期规模将达到2,300亿元，正回购到期规模将达1,970亿元。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年 --------------------------------------------------------------------------------------- 周三 3.2880/3.4080 3.2533/3.3367 3.3650/3.4550 3.5025/3.5867 3.5180/3.7800 周二 3.2160/3.3320 3.2400/3.3258 3.3633/3.4517 3.5083/3.6000 3.5280/3.7880 --------------------------------------------------------------------------------------- 变动 +0.0720/+0.0760 +0.0133/+0.0109 +0.0017/+0.0033 -0.0058/-0.0133 -0.0100/-0.0080
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年3月人民币IRS成交的名义本金总额为2,697.69亿元人民币，较2月的1,955.69亿元增近四成。(完) (发稿 康熙泽；审校)
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