中国债市：现券继续分化走势,近日调整后收益水平渐好致利率债等逐步恢复

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
路透上海4月24日 - 中国银行间债市周三现券走势继续分化。前期杠杆监管影响下，现券收益率上行一段时间后收益水平渐好，加之短期经济复苏疲弱，近日以利率债为代表的现券逐步恢复，高等级信用债买盘亦跟随；而资金困局下，流动性差的信用债表现一般，不过弱势亦较前有所缓解。
“续发国债反响不错，三五年的政金债也有人继续收，收益率在下，”上海一大型银行交易员称，“信用有分化，资质好的买盘越来越多，流动性不好的仍受到了代持的影响。”
华南一银行交易员亦表示，目前现券收益率上行动能不足，在政策面和资金面的博弈下，短期内收益率呈现窄幅震荡格局的可能性较大，一方面是观望杠杆监管政策的后续动向，另一方面还要观察央行对资金面的调控态度，若公开市场继续回笼资金的话，则表明央行的调控政策不愿意随便转向。
在中国各商业银行财政存款上缴未结束前，银行间市场周三资金供给明显稀缺，少数政策性银行成为出资主流。在此情况下，隔夜和七天期等主要回购加权利率均涨逾100个基点(bp)，14天涨幅略逊，但也达到50个bp左右。
本周公开市场一级交易商仍可继续上报正/逆回购需求，不过自春节后起，逆回购就再未公开现身。在流动性明显趋紧情况下，央行周二依旧进行了100亿元的正回购操作，显示在外汇占款增速未明显放缓情况下，央行对流动性的调控依旧维持较为审慎的基调。
剩余期限约2.87年的进出口债130302券最新成交收益率 在3.7625%，上日末笔为3.7600%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 4.0872 4.7353
上日 3.0347 3.6412
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 2.9300/2.8580
国债参考率报价 2.7645/2.7140
金融债参考率报价 3.3550/3.2840(完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 吴芳/曹巍浩; 审校 杨淑祯)
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
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路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。