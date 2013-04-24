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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 16:22 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2994    1.2998     -0.03     -1.52    1.3194
 美元/日圆                      99.49     99.46     +0.03    +14.70     86.74
 欧元/日圆                     129.28    129.28     +0.00    +12.95    114.46
 美元/瑞郎                     0.9445    0.9455     -0.11     +3.17    0.9155
 英镑/美元                     1.5250    1.5237     +0.09     -6.16    1.6251
 美元/加元                     1.0263    1.0256     +0.07     +3.45    0.9921
 澳元/美元                     1.0250    1.0261     -0.11     -1.38    1.0393
 新西兰元/美                   0.8455    0.8393     +0.74     +2.08    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                    101.980   102.040     -0.06    +13.15    90.130
 新西兰元/日                   84.120    83.480     +0.77    -40.26   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     151.71    151.55     +0.11     +7.73    140.82
 澳元/新西兰                   1.2116    1.2210     -0.77     -3.38    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 沈以文)
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