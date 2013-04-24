台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2994 1.2998 -0.03 -1.52 1.3194 美元/日圆 99.49 99.46 +0.03 +14.70 86.74 欧元/日圆 129.28 129.28 +0.00 +12.95 114.46 美元/瑞郎 0.9445 0.9455 -0.11 +3.17 0.9155 英镑/美元 1.5250 1.5237 +0.09 -6.16 1.6251 美元/加元 1.0263 1.0256 +0.07 +3.45 0.9921 澳元/美元 1.0250 1.0261 -0.11 -1.38 1.0393 新西兰元/美 0.8455 0.8393 +0.74 +2.08 0.8283 元 澳元/日圆 101.980 102.040 -0.06 +13.15 90.130 新西兰元/日 84.120 83.480 +0.77 -40.26 140.820 圆 英镑/日圆 151.71 151.55 +0.11 +7.73 140.82 澳元/新西兰 1.2116 1.2210 -0.77 -3.38 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 沈以文)
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
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路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。