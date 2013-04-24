更新版-日本股市：日经指数收高2.3%至近五年高位，日圆下滑提振出口股

“美元兑日圆汇率已达99-100，所以很难看空后市。100对市场来说真的是个大关。”瑞士信贷主管Stefan Worrall说。

“日圆走弱对出口业获利有更多立即性的影响，即使他们是根据较保守的汇率目标公布财测，日圆贬值给它们带来的好处也是显而易见。”

马自达 、京瓷 、半导体设备生产商Tokyo Electron 和TDK 涨幅均在3.6-5.8%之间。

不过金融股和与资产相关企业的股价周三暂事休息，表现落后大盘。

东证股价指数 上涨1.8%至1,164.35点，交投活络，成交量达到九个交易日最高，有46亿股换手。

三菱汽车 大涨20%至两个半月高点，该公司称由于日圆贬值以及成本下降，估计3月底截止的上财年净利380亿日圆，几乎是该公司2月预估时的三倍。三菱汽车将在周四公布2012/13年财报。

佳能(Canon) 在收盘后调升全年营业利润预估3亿美元，因日圆贬值提高其海外获利，尽管智能手机冲击其小型相机销售。(完)