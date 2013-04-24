台湾货币市场：4月25日及本提存期资金预期变化一览表

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透台北4月25日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,883.85亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。 ---------------------------------------------------- (本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期8,672.15亿台币 ：
04/26 1,521.00亿台币
04/29 3,192.05亿台币
04/30 1,151.00亿台币
05/01 2,673.10亿台币
05/02 28.00亿台币
05/03 107.00亿台币
--国库券到期300亿台币
04/30 财101-7期国库券到期，金额300亿台币，天期为182天期。
--月底军公教薪饷拨款
紧缩因素:
--4/26: 财政部发行20年期102/3R期公债，金额300亿台币。
--5/2 : 财政部发行财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币，4月30日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。