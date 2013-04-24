专栏节选：软硬商品价格回不去了!--全球金融市场今年恐有大事--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月25日出版的当期「老谢开讲」专栏) 前两年，红遍全台湾的电视剧「犀利人妻」，留下最经典的一句对白：「回不去了！」这个场景也出现在今年全球的软硬商品上。

上周我们谈到「黄金大猎杀」，金价从二○一一年的一九二三．七美元，直挫到一三二一．五美元，最近才忙着打短底；白银更惨，从四十九．九七美元急挫到二十二美元，跌幅高达五六％，都代表黄金、白银回不去了。

**全球商品价格呈现载浮载沉格局**

现在除了黄金、白银「回不去了」之外，全球商品价格这几年也是载浮载沉格局，整体来看，趋势都是往下的。以中国作为生产基地，金砖四国进入飞速成长年代，以涨幅最惊人的镍价来说，镍价在○七年五月写下五一八○○美元历史天价，此后因金融海啸，镍价崩盘大跌，○八年十月最惨跌到八八五○美元。

此后，美国进行量化宽松货币政策︵ＱＥ︶，镍价随着景气好转，一度涨到二八八五○美元，最近又缓缓跌到一五一七○美元，这说明了镍价在○七年的五一八○○美元天价确立，反弹最高只及天价的一半，如今镍价只及天价三分之一。换句话说，从○七年到现在，镍价已跌掉七○．七％，镍价再也回不去原来的高点。

除了镍价之外，大多数硬商品都回不去了，像铅价○七年最高到三八九○美元，如今徘徊在二○○○美元左右，锌与铝也都是如此，距○七年的高价已跌掉四成以上。作为工业生产最重要的铜价，在金融海啸后又从八八九○美元冲上一○一九○美元历史天价，如今也跌破七○○○美元关卡，锡价从三三六○○美元跌下来，目前在二○五○○美元附近，跌幅都不轻。这也可以看出，在中国作为世界工厂，基础建设蓬勃发展年代，价格一日三涨的硬商品，如今纷纷崩跌而下。

作为工业生产的原物料下跌，大家可以意会，但是作为人们填饱肚皮的软商品，过去容易受天候影响价格的「黄小玉」，也都出现且战且走的行情。例如，黄豆的天价达一七八九美分一英斗，现在跌到一四一七．二五美分；小麦最高价在一三三四．五美分，如今是七○二美分；玉米天价在八四三．七五美分，如今也跌到六四五美分。从高档跌下来，都跌掉两成到三成。

其他非核心的软商品，如咖啡天价在三○八．九美分，如今是一四三．一美分，跌幅高达五三．六七％；糖的天价在三十六．○八美分，如今是十七．七四美分，跌幅也达五○．八％，咖啡与糖跌幅都超过五成。再如去年中东爆发茉莉花革命，埃及变天造成棉花价格大涨，棉花的天价是二一九．七美分，如今是八十四美分，跌幅达六一．八％，这也显示，大多数软商品价格都回不去了。

这次黄金从最高的一九二三．七美元急挫到一三二一．五美元再反弹，报载很多民众踊跃进场抢买，其实黄金连涨了十几年，未来的回档绝对不会只是一下子。大家可能要回顾一下，一九七○年代，黄金从金本位解放出来，金价从三十四美元、六十八美元，最后到一九八○年狂飙到八六七美元一盎斯，黄金奔驰创了惊人天价。此后却从一九八○年跌到一九九九年最低的二五一．九七美元，金价惨跌二十年，于是又有人说「十年黄金变烂铜」。不过，随着世界各国大印钞票，黄金又走出一大段超级大行情。

白银在一九八○年莱特兄弟狂炒中，一度炒到五○．五美元历史天价，后来白银惨跌到三美元以下，一一年白银又涨到四十九．九七美元，与一九八○年的五○．五美元，正好形成碗形大底，当时市场看旺白银之声不绝于耳。但是，随着金价回档，白银仍然只得伴随而下。白金在一一年也曾涨到二三○八．八美元，这回触及一四○三．五美元的低档，也都可以看出回不去的踪影。

现在回不去的，恐怕还有石油。这次在黄金大猎杀中，纽约油最低跌到八十六．一三美元，北海油最低跌到九十七．六九美元，距离○七年纽约油最高价一四七．二七美元，也可看出油价回不去的现实面。

**油价缓步下跌，与开发页岩气成功有关**

油价缓步下跌，与美国开发页岩气成功有很大关系，而这也牵动未来美国国家战略，一方面是美国对页岩气开采愈来愈有把握，根据国际能源总署的最新全球展望报告，美国将于一七年超越沙乌地阿拉伯，成为全球最大石油生产国，也会在一五年超越俄罗斯，成为全世界最大天然气生产国。同时，美国可在二五年达成能源自给自足的目标，下一个是在三○年成为石油净出口国，而且，在二○年美国也将成为天然气的净出口国。

这是美国历史上的一大转变，最惊人的是美国页岩气革命开始带动美国的再工业化︵reindustrialization︶。目前美国的能源产业火热到管道产业也都跟不上发展脚步，下一个是有关能源产业回流美国本土，甚至制造业回流美国也指日可待，而这两大发展必将大大提升美国的经济力。

这两年美国制造业出现回春的契机，有几个显着的征兆，一是美国天然气价格低廉，加上其他能源扩产，美国工厂得以节省电力成本。今年以来，美国电价下跌三成，令人印象深刻，营造有利制造业回流契机。二是中国工资急遽上涨，美国企业外包产能已不那么急切。三是美国高失业率减轻了雇主提高工资的压力，使美国劳力成本竞争力提升。四是科技大厂不断提升竞争力。

美国制造业提升竞争力也显示在美国出口值的上升，○九年美国出口总值一．五七兆美元，到了去年已达二．一九兆美元；出口在一一年成长一五．九％，一二年继续成长五．五％。欧巴马把一五年出口目标值订在三．一四兆美元，看起来是高难度目标，不过可以看出欧巴马的企图心。

美国解决了能源问题，在重返制造业布局有成，也让美国可以从容调整新战略，因为对未来石油供需有把握，美国逐渐把重心撤出中东，转战新目标，也就是积极重返亚洲。美国的下一个假想敌可能是中国，过去半年来，安倍经济学核心在日圆贬值，这很可能也是美国战略的一环。

**商品价格大跌，改变美国战略与投资思惟**

商品价格大跌，不但改变了美国战略思惟，也影响了下一个五年，甚至十年的投资大战略，继高盛看衰黄金多头，花旗报告更直言：商品的超级牛市已经死亡。花旗报告称，中国及新兴市场经济崛起，工业化的过程带旺了商品需求，如今已因中国近年来投资过度，导致产能过剩，前景不明，商品后势隐忧重重。花旗认为今年会是很重要的一年，因为在商品超级牛市结束之后，未来十年将出现全新的局面。个别商品表现会参差不齐，与股票、货币等其他投资性资产表现也会有所差别，对投资者来说，未来是审慎投资的年代。

而在花旗报告之前，英国︽金融时报︾也报导过去十年，全球二十大商品期货商，受惠商品大牛市，合计赚取二五○○亿美元暴利，但去年一年，这个暴利不再，合计只赚取三三五亿美元。花旗除了看坏黄金后势，也对铝、铜、镍的目标价大砍五％到一○％，明年再大减八～一○％，而对未来三年黄金的预测，每年劲跌一三％。

商品从牛市变熊市，花旗认为成也中国，败也中国，中国公布首季ＧＤＰ︵国内生产毛额︶成长只有七．七％，造成金市在两天之内暴跌一四％，也凸显了全球商品供应供过于求的隐忧。花旗报告特别强调，中国产能过剩的问题，在过去数年的大举投资，如今换来的是前景不明，现在中国想要拨乱反正，控制地方债务扩大，调整经济发展模式，已使得钢铁、水泥、有色金属、石化及煤产业都会受影响。

商品突然由天堂跌入地狱，全国投资者突然﹁变脸」，而这也意味了全球政府大印钞票，却没有造成通货膨胀，ＣＲＢ指数在○七年一度写下四七三．九七点的历史天价，如今只有二八二．八点，显然通膨压力大降。另一个指标是标普ＧＳＣＩ商品指数由二○○○年的二○○点左右，到○七年海啸前冲高到九○○点附近，现在在六○○点附近，都显示通膨并没有随着各国政府的ＱＥ肆虐全球。

而这背后有两个思惟，一是全世界印出来那么多的钞票，跑到哪里去了？从数据显示，资金仍在债市，从○八年金融海啸，各国加大ＱＥ力道，钱潮不断涌进债券部位，钱进债市，也间接帮忙银行改善资产负债表，资金留在债市，比起跑去炒热商品原物料好多了。

**美债仍是投资主流，「hold」住很多游资**

目前美债仍是主流，现今中国持有美债达一二二二九亿美元，日本达一○九七一亿美元，这是美债两大超级大国。先前市场可能担心ＱＥ渐近尾声，美国联准会︵Ｆｅｄ︶可能减少买债规模，甚至年底结束ＱＥ了，让美债吸引力大减，资金可能回流股市，但这次金市大跌，商品重挫，美债又再受吹捧，美国十年期公债殖利率又跌到二％以下，最低见到一．六六六％，美债仍是投资主流，债券的庞大部位，「hold」住很多游资。

全球大印钞票，通膨没有出流，另一个理由是各国房地产持续炽热，房市高涨，吸收了很多游资，这个情况在亚洲最为严重，中国的上证股市，如今仍然只有○七年天价的三分之一，但是房地产却始终高烧不退，今年祭出的「新国五条」更是罕见的严厉，中国打房产不手软，但房价仍下跌有限。

商品价格急跌，也影响了未来产业生态。首先是过去十年来蓬勃发展的基建产业，恐怕会回到正常轨道，像是中国奔驰十年的钢铁、水泥、石化、玻璃产业，可能逐渐平淡，这个情况也会大大影响台湾。例如，台塑四宝在景气最好的时候，一年可合力赚新台币二○○○亿元，去年加起来只赚二八一亿元。去年台塑四宝股息都大大缩水，例如台塑从四元缩水到一．二元，南亚从二．一元变成○．三元，台化从四元变成○．六五元，台塑石化从二元变成○．二六元，股息大缩水，也让台塑四宝长期以来优质配股息角色出现了蜕变。

其他如中钢一年最好可赚六百多亿元，但去年税后只赚五十八亿元；过去玻璃业模范生台玻，已经连续五季出现亏损。这些建立在中国基础建设成长的产业，未来可能趋于平淡，最近澳洲要开出铁矿石报价，可能是商品价格的另一个关键指标。

另一个冲击是商品价格走低，使得产业出现「上瘦下肥」的局面，像全球轮胎股价格大涨，是因为橡胶原料显着下挫，这种因上游原材料下跌，造成下游产业获利随增的景象，会在未来产业中持续发酵，也是投资人选股操作另一个着力点。

不过，要特别小心的是商品价格急跌，代表全世界景气回升效果不大，也就是实体经济改善有限，那么在股市欣欣向荣背后，资金移动扮演重要角色，今年全球股市很可能是动荡不安的一年。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.