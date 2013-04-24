香港金融：政府拟下月中向立法会动议提高政府债券计划规模至2,000亿港元

路透香港4月24日 - 香港政府周三表示，将向立法会提交决议，将政府债券计划的规模由目前的1,000亿港元提高至2,000亿港元；政府暂定于5月15日在立法会动议有关议案。

“我们期望透过扩大政府债券计划的规模，满足本地及国际投资者对优质公债不断上升的需求。”财经事务及库务局发言人称。

“这将有助持续发展本地债券市场成为银行体系及股票市场以外的另一个有效融资渠道，有助提升香港作为国际金融及资产管理中心的竞争力。”发言人说。