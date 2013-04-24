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货币新闻 | 2013年 4月 24日 星期三 16:18 BJT

欧洲金融市场：欧元下跌而德债上扬，德国Ifo数据逊于预期

路透伦敦4月24日 - 欧元兑美元周三跌至近三周低位，德债期货小幅上扬，因德国Ifo调查数据远低于预期，巩固降息预期。

数据公布后，欧元/美元 跌至1.2954美元，创4月初以来最低，公布前为1.2991。

数据公布后，德国公债期货短暂上涨触及盘中高点146.25，日内上涨16个跳动点。之后回落至146.08。

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数 扩大涨势触及日高1,188.56点，涨幅0.4%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 王洋)
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