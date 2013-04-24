版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 16:35 BJT

路透基点：平兴高速公路有限公司完成52亿人民币融资案--RLPC

路透香港4月24日 - 根据一份公司声明，平兴高速公路有限公司已经签署为建设平远-兴宁高速公路进行的52亿人民币（8.42亿美元）融资案。

该公司称，交通银行广东分行、国家开发银行广东分行和中国邮政储蓄银行广东分行参与了融资案。

借款人是广东交通实业投资旗下的特殊目的公司。

根据公司网站，该高速公路总投资80亿人民币。(完) (编译 洪曦; 审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐