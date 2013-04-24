两岸经贸：服务贸易协议协商完毕，台湾获大陆电子商务网站入场券--消息

国际油市：北美油价跳升可能抑制流往亚洲的套利交易--贸易商
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
路透台北4月24日 - 一位熟悉谈判进程的消息人士周三指出，台湾与大陆已对两岸经济协议(ECFA)架构下的服务贸易协议协商完毕，达成大陆对台湾放宽金融、电子商务、医疗产业、社会服务等多项市场开放门槛；台湾则对大陆放宽包括营造业参股、旅行业设立及电影进口等产业的市场开放条件。
除大陆对台湾的银行及证券业市场准入开放原则已于此前宣布外，此次协议的重要进程之一，是台湾取得大陆电子商务网站的入场券，大陆将允许台资企业于福建省设立电子商务网站持股达55%，超越香港CEPA可持股50%。但此类网站必须是类似购物性质的纯商务网站，含新闻等在内的新闻网站不在开放之列。
近来大陆淘宝网在台湾业绩火红，令外界关注两岸电子商务网站相互市场的开放。
消息人士称，预计两岸在短期内即可就服务贸易协议举行新一轮两岸会谈并签署协议，并首次由新任的台湾海基会董事长林中森及大陆海协会内定会长、前商务部长陈德铭签署。
在医疗产业部分，大陆将允许台资独资医院设置地点扩大至22个省会城市及四个直辖市，此前ECFA早收清单部分只允许台资在上海市、江苏省、福建省、广东省及海南省设立独资医院。而合资医院的设立，则放宽台资合资医院设立门槛至国民待遇，将比照陆资医院设立条件。
在社会服务部分，开放台资企业于福建省及广东省可独资经营养老及残疾人福利机构，并开放台资企业独资经营殡仪悼念及骨灰安葬设施。
在运输服务方面，将开放台资企业独资设立公路货运运输公司，及开放台资合资企业设立公路客运运输服务企业。
至于台湾对大陆的服务业市场开放承诺，将开放陆资至台湾参股营造业，其股权比例最高可至12%。并开放陆资企业至台湾独资设立旅行业，上限为三家，但承作业务仅限于台湾人在台湾的旅游。此外也放宽每年大陆影片出口至台湾映演的部数提高至15部，目前限制为10部。(完) (记者 林妙容; 审校 屈桂娟)
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
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