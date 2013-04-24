两岸经贸：服务贸易协议协商完毕，台湾获大陆电子商务网站入场券--消息

路透台北4月24日 - 一位熟悉谈判进程的消息人士周三指出，台湾与大陆已对两岸经济协议(ECFA)架构下的服务贸易协议协商完毕，达成大陆对台湾放宽金融、电子商务、医疗产业、社会服务等多项市场开放门槛；台湾则对大陆放宽包括营造业参股、旅行业设立及电影进口等产业的市场开放条件。

除大陆对台湾的银行及证券业市场准入开放原则已于此前宣布外，此次协议的重要进程之一，是台湾取得大陆电子商务网站的入场券，大陆将允许台资企业于福建省设立电子商务网站持股达55%，超越香港CEPA可持股50%。但此类网站必须是类似购物性质的纯商务网站，含新闻等在内的新闻网站不在开放之列。

近来大陆淘宝网在台湾业绩火红，令外界关注两岸电子商务网站相互市场的开放。

消息人士称，预计两岸在短期内即可就服务贸易协议举行新一轮两岸会谈并签署协议，并首次由新任的台湾海基会董事长林中森及大陆海协会内定会长、前商务部长陈德铭签署。

在医疗产业部分，大陆将允许台资独资医院设置地点扩大至22个省会城市及四个直辖市，此前ECFA早收清单部分只允许台资在上海市、江苏省、福建省、广东省及海南省设立独资医院。而合资医院的设立，则放宽台资合资医院设立门槛至国民待遇，将比照陆资医院设立条件。

在社会服务部分，开放台资企业于福建省及广东省可独资经营养老及残疾人福利机构，并开放台资企业独资经营殡仪悼念及骨灰安葬设施。

在运输服务方面，将开放台资企业独资设立公路货运运输公司，及开放台资合资企业设立公路客运运输服务企业。