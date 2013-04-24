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债券 | 2013年 4月 24日 星期三 16:24 BJT

路透基点：苏州国融文化13亿元人民币贷款结案，额度分配出炉

路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，苏州国融文化发展13亿元人民币的八年期贷款已经结案。

主办行交通银行苏州分行承贷3亿元人民币。中国建设银行以协同主办行身份承贷同样规模。

中国农业银行与中国银行作为参与行加入，各自承贷2.5亿人民币。江苏银行与苏州银行也以参贷行加入，各承贷1亿人民币。

贷款利率为中国人民银行基准利率的110%，在两年的宽限期之后每半年还款一次，不是之前报导的三年宽限期。

将在5月中之前举行签约。

所筹得资金将用于苏州吴中区的东吴文化中心。(完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
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