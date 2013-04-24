路透基点：苏州国融文化13亿元人民币贷款结案，额度分配出炉

香港个股：辉山乳业被汇丰指其贷款违约，部分资产遭上海法院冻结
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，苏州国融文化发展13亿元人民币的八年期贷款已经结案。
主办行交通银行苏州分行承贷3亿元人民币。中国建设银行以协同主办行身份承贷同样规模。
中国农业银行与中国银行作为参与行加入，各自承贷2.5亿人民币。江苏银行与苏州银行也以参贷行加入，各承贷1亿人民币。
贷款利率为中国人民银行基准利率的110%，在两年的宽限期之后每半年还款一次，不是之前报导的三年宽限期。
将在5月中之前举行签约。
所筹得资金将用于苏州吴中区的东吴文化中心。(完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一指出，德国应增加教育和宽带网路的投资，以缩小经常帐盈余，而不只是着重于道路桥梁等硬件基础建设。