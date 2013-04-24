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货币新闻 | 2013年 4月 24日 星期三 16:34 BJT

德国经济：Ifo经济学家预期第二季经济成长将较上季强劲

“出口企业仍有信心...建筑业订单满载，”沃拉博称。

他并表示，他不预期欧洲央行下次会议将会降息，他指出，即使央行降息，对德国经济将影响不大。(完) (编译 蔡美珍; 审校 沈以文/艾茂林)
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