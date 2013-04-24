欧洲汇市：英镑小幅走高，但GDP数据或令其承压

中东新股：沙特阿美董事会5月在上海开会，希望吸引中国投资者参与IPO
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。
英镑兑美元 上涨0.1%至1.5255美元。初始技术阻力位在1.5412美元，此为4月11日高点。交易商说，在1.5300左右有英镑沽盘布署。
“英镑/美元今早小幅走高，但走势相对不稳，”野村外汇策略师Saeed Amen说。
“重点是实际上会动用多大规模的贷款融资计画，你可以提供贷款，但这需要有小企业来接受这些贷款。”
花旗的欧洲G10外汇策略主管Valentin Marinov说，英国央行5月份不太可能宣布更多的刺激措施，除非英国数据大幅恶化。他仍怀疑英镑能否大幅上升。
市场将关注1000GMT出炉的英国工业联盟(CBI)零售销售差值数据。策略师预计数据小幅上升，若是如此则会给英镑提供部分支撑。
欧元兑英镑 下跌0.3%至0.8509英镑，跌破了位于0.8513附近的20日移动均线，而后者曾被视为是初始支撑位。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明 审校 张若琪)
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686
路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一其黄金持仓量上升0.21%至838.26吨，周五为836.49吨。 以盎司计，黄金持仓量 从26,893,877.75盎司升至26 ,950,991.23盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)