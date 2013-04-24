欧洲汇市：英镑小幅走高，但GDP数据或令其承压

英镑兑美元 上涨0.1%至1.5255美元。初始技术阻力位在1.5412美元，此为4月11日高点。交易商说，在1.5300左右有英镑沽盘布署。

“英镑/美元今早小幅走高，但走势相对不稳，”野村外汇策略师Saeed Amen说。

“重点是实际上会动用多大规模的贷款融资计画，你可以提供贷款，但这需要有小企业来接受这些贷款。”

花旗的欧洲G10外汇策略主管Valentin Marinov说，英国央行5月份不太可能宣布更多的刺激措施，除非英国数据大幅恶化。他仍怀疑英镑能否大幅上升。

市场将关注1000GMT出炉的英国工业联盟(CBI)零售销售差值数据。策略师预计数据小幅上升，若是如此则会给英镑提供部分支撑。

欧元兑英镑 下跌0.3%至0.8509英镑，跌破了位于0.8513附近的20日移动均线，而后者曾被视为是初始支撑位。(完)

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