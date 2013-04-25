《中国债券市场每日交易备忘》--4月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 华电集团40亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和光大银行主承 东方证券25亿元三个月期短融招标（主体评级AA+），工商银行和建设银行等主承 上海外滩投资开发集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，华夏银行和中信证券主承 江苏悦达集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承 中化化肥10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和招商银行主承 湖北宜化集团10亿元五年期中期票据簿记建档（主体评级AA），建设银行和农业银行主承 杭州萧山国际机场5亿元五年期中票簿记建档（主体评级AA+），交通银行主承 云铝股份 3亿元五年期中票簿记建档（主体评级AA），招商银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 进出口银行150亿元三年期浮息（三个月SHIBOR基准）金融债130306，基本利差-0.20% 海南金海浆纸业12亿元七年期固息债1380158，票面利率6.10% 中国电子信息产业集团10亿元九个月期超短期融资券011357001，票面利率3.85% 河南神火集团10亿元一年期短融041359028，票面利率4.50% 横店集团控股19亿元一年期短融041353028，票面利率4.30% 广州地铁总公司25亿元一年期短融041356007，票面利率4.10% 中国建材国际工程集团9亿元一年期短融041371005，票面利率4.50% 西子电梯集团1.3亿元一年期短融041369012，票面利率5.35% 太钢不锈 20亿元一年期短融041351020，票面利率4.10% 华阳经贸集团3亿元一年期短融041366009，票面利率4.89% 杭州萧山水务集团4亿元五年期中票1382201，票面利率5.60% 中石油集团200亿元六年期中票1382196，票面利率4.66% 横店控股集团15亿元三年期中票1382200，票面利率4.88% 临沂矿业集团5亿元五年期中票1382198，票面利率5.62% 中国水务投资4亿元五年期中票1382202，票面利率5.12% 江阴澄星实业集团4亿元五年期中票1382199，票面利率6.21% 天津市武清区国资经营公司20亿元五年期中票1382197，票面利率5.50% ============================================================================ 三、缴款： 国家开发银行60亿元一年期固息增发债130218，发行价99.79元 国开行60亿元三年期固息增发债130219，发行价99.7739元 国开行60亿元五年期固息增发债130220，发行价99.72元 国开行60亿元七年期固息增发债130221，发行价99.8111元 国开行60亿元10年期固息增发债130222，发行价99.68元 中信建投证券16亿元三个月期短融 天津钢管集团5亿元一年期短融 中材水泥3亿元一年期短融 江阴澄星实业集团6亿元一年期短融 广东粤海控股10亿元五年期中票 江西水利投资集团12亿元五年期中票 广东交通集团5亿元15年期中票 四川省中小企业3.2亿元三年期集合票据 ============================================================================ 四、还本付息： 雅砻江流域水电开发公司15亿元一年期短融041251011到期兑付，票面利率4.78% 章源钨业 2亿元一年期短融041252015到期兑付，票面利率6.15% 中铁十三局集团2.5亿元一年期短融041254018到期兑付，票面利率5.15% 天士力 3亿元一年期短融041256011到期兑付，票面利率5.15% 北京经济技术投资开发总公司6.2亿元一年期短融041261017到期兑付，票面利率4.78% 南京新百 2亿元一年期短融041262011到期兑付，票面利率7.50% 湖南投资集团股份公司2亿元一年期短融041262012到期兑付，票面利率6.10% 东方证券20亿元三个月期短融071308001到期兑付，票面利率3.93% 北京基础设施投资公司20亿元10年期浮息（七天回购利率基准）企业债068019付息，基本利差1.35% 常州城建集团25亿元七年期投资人选择权（5+2）固息债1180095付息，票面利率6.17% 中国水电 10亿元10年期固息债1180096付息，票面利率5.25% 三门峡财经投资公司15亿元七年期投资人选择权（4+3）固息债1180097付息，票面利率6.90% 江阴高新区投资开发8亿元七年期固息债1180098付息，票面利率7.31% 无锡市政公用产业集团5亿元五年期中票1182131付息，票面利率5.70% 上海华谊（集团）公司5亿元五年期发行人选择权（3+2）固息债1182132付息，票面利率5.32% 农发行186.4亿元三年期固息债120407付息，票面利率3.68% 广安投资控股集团8亿元七年期固息债1280125付息，票面利率8.18% 贵州乌江水电开发公司18亿元10年期固息债1280126付息，票面利率5.88% 扬州化工产业投资公司10亿元七年期投资人选择权（5+2）固息债1280127付息，票面利率7.75% 重庆地产集团50亿元七年期固息债1280128付息，票面利率7.35% 青岛泰能燃气集团5亿元六年期投资人选择权（3+3）固息债1280129付息，票面利率6.50% 南安贸工农投资6亿元七年期固息债1280130付息，票面利率8.50% 杭州城建投资集团16亿元六年期固息债1280131付息，票面利率5.90% 乌兰察布市投资开发公司10亿元10年期固息债1280133付息，票面利率8.39% 浙江物产集团6亿元三年期中票1282114付息，票面利率5.22% 青海国资公司25亿元五年期中票1282115付息，票面利率5.15% 重庆力帆控股公司7亿元三年期中票1282116付息，票面利率7.80% 天津自来水集团5亿元三年期中票1282117付息，票面利率5.78% 经纬纺机 12亿元五年期中票1282118付息，票面利率5.65% 中国东方航空集团7亿元五年期中票1282119付息，票面利率4.95% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --今年以来，中国信用债进入扩容期，城投债发行增幅明显，为防范风险及支持重点，中国发改委近日 下发企业债审核工作“有保有压”的通知，对国家重点支持范围内、偿债能力高的的发债表示要加快 及简化审批，而对资产负债率过高的城投债则“冷门相对”。 --在中国债市监管风暴令市场风声鹤唳之际，监管者释放出最新信息。据数位市场人士向路透表示，央 行召集会议要求银行等各机构实施内部自查，以防范债券交易风险；同时对代持等敏感问题的未来发 展也给予了方向性的指示。 --中证报社评文章称，从长远看，债市的正本清源应不仅仅停留在专项治理的“治标”上，而应建立长 效的“治本”之策，具体言之就是要建立统一高效的债券市场监管体制，加强以提高市场透明度为目 标的常态化监管，同时要为各类风险偏好型投资者提供更多金融工具。 国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月为17.2%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴；审校 康熙泽)