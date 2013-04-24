路透基点：PT Trans Retail部分贷款在二级市场平价转售--RLPC

香港个股：辉山乳业被汇丰指其贷款违约，部分资产遭上海法院冻结
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，PT Trans Retail上月完成的7.50亿美元三年期贷款，其中一笔1,000万美元部分，正以平价水准在二级市场出售。
这项贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码500个基点。
在一级市场上，该贷款最高综合收益为563个基点，费用为150个基点，剩余平均年期为2.4年。
贷款收入用于支持CT Corp收购法国零售商家乐福(Carrefour)旗下印尼部门的60%股权。
是次交易由13家牵头行兼簿记行负责：澳新银行(澳盛银行,ANZ)、美国银行美林、三菱东京日联银行、法国巴黎银行、德意志银行、马来亚银行、渣打银行、ING Bank、瑞士信贷银行、高盛、摩根大通、苏格兰皇家银行和星展银行。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一指出，德国应增加教育和宽带网路的投资，以缩小经常帐盈余，而不只是着重于道路桥梁等硬件基础建设。