路透基点：PT Trans Retail部分贷款在二级市场平价转售--RLPC

路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，PT Trans Retail上月完成的7.50亿美元三年期贷款，其中一笔1,000万美元部分，正以平价水准在二级市场出售。

这项贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码500个基点。

在一级市场上，该贷款最高综合收益为563个基点，费用为150个基点，剩余平均年期为2.4年。

贷款收入用于支持CT Corp收购法国零售商家乐福(Carrefour)旗下印尼部门的60%股权。

是次交易由13家牵头行兼簿记行负责：澳新银行(澳盛银行,ANZ)、美国银行美林、三菱东京日联银行、法国巴黎银行、德意志银行、马来亚银行、渣打银行、ING Bank、瑞士信贷银行、高盛、摩根大通、苏格兰皇家银行和星展银行。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)