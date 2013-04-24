美国经济：政府减支举措削弱企业获利，但全部影响尚未显现

国际油市：北美油价跳升可能抑制流往亚洲的套利交易--贸易商
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
不过投资人并未却步。自3月1日自动减支措施生效那天起，标普500指数已大涨4%，持续其始于去年11月以来的凌厉涨势。
**航空公司最受伤**
目前为止最大的影响似乎是在航空公司。由于航管人员被当局强制放无薪假，航空公司只好取消航班，为旅客重新安排订位。
水牛城旅行社The Travel Team总裁Jean Covelli说，这样的情况已导致许多企业顾客重新思考行程计画。
“这引发整体骨牌效应，我认为那不会有好处，”她说。
航空公司也支持这个观点。全美航空集团(US Airways Group) 表示，由于政府缩减预算以及复活节假期的影响，该公司3月来自政府方面营收下滑超过30%。
这种不确定性的氛围也反映在上周IBM 发出的警告。
“现在很难衡量。我可以说的是本公司的美国联邦业务减少13%，这对我们的美国市场表现肯定是有影响。”IBM财务长洛克里奇(Mark Loughridge)说。(完) (编译 隋芬/李婷仪 审校 蔡美珍/艾茂林)
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
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