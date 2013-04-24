美国经济：政府减支举措削弱企业获利，但全部影响尚未显现

不过投资人并未却步。自3月1日自动减支措施生效那天起，标普500指数已大涨4%，持续其始于去年11月以来的凌厉涨势。

**航空公司最受伤**

目前为止最大的影响似乎是在航空公司。由于航管人员被当局强制放无薪假，航空公司只好取消航班，为旅客重新安排订位。

水牛城旅行社The Travel Team总裁Jean Covelli说，这样的情况已导致许多企业顾客重新思考行程计画。

“这引发整体骨牌效应，我认为那不会有好处，”她说。

航空公司也支持这个观点。全美航空集团(US Airways Group) 表示，由于政府缩减预算以及复活节假期的影响，该公司3月来自政府方面营收下滑超过30%。

这种不确定性的氛围也反映在上周IBM 发出的警告。

“现在很难衡量。我可以说的是本公司的美国联邦业务减少13%，这对我们的美国市场表现肯定是有影响。”IBM财务长洛克里奇(Mark Loughridge)说。(完) (编译 隋芬/李婷仪 审校 蔡美珍/艾茂林)