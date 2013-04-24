路透基点：苏州中心广场57亿元人民币贷款案敲定--RLPC

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，苏州中心广场基础建设项目的57亿元人民币（9.22亿美元）10年期贷款案已经完成。
牵头行国开行苏州分行承贷25亿元人民币；共同主办行中国银行苏州分行承贷10亿元人民币。
根据一位消息人士，参贷行包括中国建设银行（8亿元人民币）、中国农业银行（6亿元人民币）、北京银行（5亿元人民币）和交通银行（3亿元人民币）。先前（2012年12月19日）曾报导中国民生银行亦加入。
签约工作将在两周内进行。
一如此前报导，这笔贷款利率为中国人行基准利率的105%。五年宽限期之后开始偿还。
本笔贷款将透过苏州工业园区金鸡湖城市发展公司(SIPJUD)担任借款方。该公司为苏州中心广场项目的主开发商。
SIPJUD隶属于苏州工业园区，2011年时与新加坡的凯德商用产业(CapitaMalls Asia Ltd)签约联合开发并拥有一个购物中心和两座20层办公楼的所有权。
消息人士稍早说，本案贷款所得将用于该项中心广场主计画中，除两座办公楼以外的多项地产以及公共设施的基础设施建设。
苏州工业园区将为本贷款担保，但凯德商用产业则不参与担任保证人。
该座中心广场预计在2017年6月运作。
根据官网，苏州工业园区成立于1994年，是中国与新加坡政府共同合作的项目。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。