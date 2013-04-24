更新版 1-中国汇市：客盘结汇带动人民币小幅收高，观望情绪转浓

* 人民币低开高走 * 结汇意愿仍然较强令市场小幅收高 * 中间价短期内料在6.24元附近盘整 * 等候更多经济数据和政策面指引 (新增收盘报价) 路透北京4月24日 - 人民币兑美元即期 周三低开高走，尽管中间价小幅走弱 ，但客盘结汇意愿仍然较强，带领即期市场小幅收高。由于国内经济复苏势头不及预期，而 政策面又无更多指引，市场观望情绪转浓，升值预期仍主导盘势走向。 上海一股份行交易员表示，近几个交易日中间价不再猛升，而是一高一低有所回稳，估 计短期内还会保持在6.24元附近盘整。而市场也对消息面更为敏感，包括昨天汇丰PMI数据 初值不佳，和尾盘欧元下跌，都一度带出购汇盘，“（市场波动）总得找个理由吧！现在又 没有其他参考。” 而上海一外资行交易员则认为，近期市场比较观望，虽然近期数据不太理想，但还是需 要下个月出来更多数据来证明，同时也在看有没有政策面的指引。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PB OC>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1781 6.1791 0.02% 中间价 6.2384 6.2360 -0.04% 日内相对于中间价最大波幅 0.98% (上限± 日高 日低 1%) 日内波动幅度(pips) 33 6.1770 6.1803 2013年来即期升贬值幅度 0.84% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C 930 FXS> 离岸人民币市场,北京时间17:13 今日 上日 1年期NDF 6.2491/28 6.2525 CNH即期 6.1688/25 6.1775 欧洲汇市美元指数 周三升至4月初以来的高点83.106，受到美元兑欧元涨势的提 振。欧洲央行降息的预期增强，打压欧元。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)