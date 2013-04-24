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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 17:25 BJT

更新版 1-中国汇市：客盘结汇带动人民币小幅收高，观望情绪转浓

* 人民币低开高走
    * 结汇意愿仍然较强令市场小幅收高
    * 中间价短期内料在6.24元附近盘整
    * 等候更多经济数据和政策面指引

 (新增收盘报价)
    路透北京4月24日 - 人民币兑美元即期 周三低开高走，尽管中间价小幅走弱
，但客盘结汇意愿仍然较强，带领即期市场小幅收高。由于国内经济复苏势头不及预期，而
政策面又无更多指引，市场观望情绪转浓，升值预期仍主导盘势走向。
    
    上海一股份行交易员表示，近几个交易日中间价不再猛升，而是一高一低有所回稳，估
计短期内还会保持在6.24元附近盘整。而市场也对消息面更为敏感，包括昨天汇丰PMI数据
初值不佳，和尾盘欧元下跌，都一度带出购汇盘，“（市场波动）总得找个理由吧！现在又
没有其他参考。”
    
    而上海一外资行交易员则认为，近期市场比较观望，虽然近期数据不太理想，但还是需
要下个月出来更多数据来证明，同时也在看有没有政策面的指引。    
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<CNY=PB
 OC>，以及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                  
 在岸市场人民币兑美元                  今日        上日     升贬
           即期成交价格               6.1781      6.1791    0.02%
                 中间价               6.2384      6.2360   -0.04%
                                                              
         日内相对于中间价最大波幅  0.98% (上限±   日高     日低
                                        1%)                
               日内波动幅度(pips)       33        6.1770   6.1803
           2013年来即期升贬值幅度      0.84%                      
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C       930                   
                             FXS>                          
                                                              
 离岸人民币市场,北京时间17:13          今日         上日      
            1年期NDF                 6.2491/28    6.2525      
                    CNH即期          6.1688/25    6.1775      
        
    欧洲汇市美元指数 周三升至4月初以来的高点83.106，受到美元兑欧元涨势的提
振。欧洲央行降息的预期增强，打压欧元。 
            
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)

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 (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯/黄凯)
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