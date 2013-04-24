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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 17:25 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，追随亚洲股市涨势

Fujitomi的大宗商品分析师Toshitaka Tazawa称，“TOCOM市场仅仅是跟随股市走高，同时受助于日圆下跌。”

“但是需求面仍黯淡，”其还称，若中国地震和禽流感扩散影响中国经济，橡胶需求有进一步下滑可能。

新的指标10月合约 <0#2JRU:>结算价报每公斤258.3日圆(2.6美元)，较开盘价253.7日圆上涨4.6日圆或1.8%。

此前的9月指标合约收高7.5日圆，报256.7日圆。

日本黄金周临近，交投有点清淡。TOCOM市场将在4月29日、5月3日和5月6日关闭。

上海期胶主力9月合约 涨395元至每吨18,965元人民币，受助于中国股市走高。

新加坡商品交易所5月橡胶合约 最新报每公斤240.50美分，上涨2美分。(完)

(编译 田建华; 审校 隋芬)
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