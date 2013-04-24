亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，追随亚洲股市涨势

Fujitomi的大宗商品分析师Toshitaka Tazawa称，“TOCOM市场仅仅是跟随股市走高，同时受助于日圆下跌。”

“但是需求面仍黯淡，”其还称，若中国地震和禽流感扩散影响中国经济，橡胶需求有进一步下滑可能。