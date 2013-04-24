德国经济：政府料维持2014年经济增长率为1.6%的预估--消息

香港个股：辉山乳业被汇丰指其贷款违约，部分资产遭上海法院冻结
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透柏林4月24日 - 一德国政府消息人士周三表示，政府将维持明年德国经济增长率1.6%的预估，并将把今年的增长率预估微升至0.5%。
德国政府将在周四公布国内生产总值(GDP)预估，政府的预估仍要低于该国主要经济机构的估值，后者预期今年经济增长率将在0.8%，明年料为1.9%。
德国2012年经济增长率为0.7%，但当年第四季经济出现萎缩。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一指出，德国应增加教育和宽带网路的投资，以缩小经常帐盈余，而不只是着重于道路桥梁等硬件基础建设。