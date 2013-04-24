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债券 | 2013年 4月 24日 星期三 17:29 BJT

德国经济：政府料维持2014年经济增长率为1.6%的预估--消息

路透柏林4月24日 - 一德国政府消息人士周三表示，政府将维持明年德国经济增长率1.6%的预估，并将把今年的增长率预估微升至0.5%。

德国政府将在周四公布国内生产总值(GDP)预估，政府的预估仍要低于该国主要经济机构的估值，后者预期今年经济增长率将在0.8%，明年料为1.9%。

德国2012年经济增长率为0.7%，但当年第四季经济出现萎缩。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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