中国债市：央行安抚债市情绪，开会要求内部自查并将规范代持--市场人士

路透北京4月24日 - 在中国债市监管风暴令市场风声鹤唳之际，监管者释放出最新信息。据数位市场人士向路透表示，央行召集会议要求银行等各机构实施内部自查，以防范债券交易风险；同时对代持等敏感问题的未来发展也给予了方向性的指示。

市场人士还引述央行周三会议内容称，银行间债市的监管人--央行未来可能将针对代持交易出台新的管理规则，同时丙类账户将逐步取消或升级。

“央行是银行间市场的主管机构，在强调风险的同时，也给代持、丙类户等有了说法，是对市场的一种安抚。”一位债券市场的资深人士称。

路透暂未获得中国央行的评论。

市场人士透露，央行要求各机构在5月上旬左右报送此次内部清理的结果，尤其是凡涉及债券交易的基金、保险等均要将自查结果向监管层进行报送。

当前银行理财资金部分是通过丙类户投资银行间债市，另有消息人士同日对路透表示，未来央行可能考虑允许理财资金开设乙类户，即让银行理财账户自主办理结算业务。

“目前的情况是，大一些的银行理财户，开的是丙类户，但2008年以后，理财连丙类户也不让开了，所以不少小一点银行的理财户（后来开的），都走信托、基金或券商通道，来参与交易。”其中一位消息人士介绍称。

在监管部门及行业组织并未事前吹风的情况下，中国公安机关近期针对万家基金及中信证券固定收益部门相关个人的直接调查，虽然尚未最终定性，但令国内债市领域代持等灰色操作及可能导致的表外风险日渐曝光，其可能触及刑事犯罪更让市场惴惴不安。

中国证监会上周五表态坚决不允许代持行为，将在基金公司的专项核查中重点关注利益输送和内幕交易问题。证监会同时宣布下调证券公司缴纳保护基金比例。 (完)