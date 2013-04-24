CNH市场动态：即期汇价盘中创新高，澳宣布外汇储备投资人民币激发买盘

路透香港4月24日 - 香港离岸人民币即期汇价 周三走高，澳大利亚央行宣布将外汇储备投资人民币资产，激励了人民币多头再信心，促使离岸汇价午后坚挺上涨，并创下盘中记录新高点6.1700。

继中澳去年签署换汇协议，澳大利亚央行副总裁洛威今日在上海表示，该央行将把约5%的外汇储备投资于中国，而且已经获得了中国人民银行的准许。澳洲央行外汇储备目前在382亿澳元（392亿美元）左右。

银行人士指出，澳洲央行投资的应是境内国债市场，应不会经过境外的离岸人民币。但此举意味着人民币国际化进展稳健，将更加吸引国外投资人的目光，长期有助于支持离岸人民币汇价。

"澳大利亚央行的举措，对离岸人民币是一个心理面的激励，"一外资行交易员说，＂这让市场更加期待汇改的脚步，包括放宽波幅等。＂

交易员指出，午后澳洲央行讯息揭露后，不论即期或无本金远期外汇(NDF)均见美元卖盘，令NDF曲线趋平。预料稍后欧美盘加入市场，离岸汇价有望突破今日的新高6.1700水平，交投区间上看6.1650-6.1800。

本地时间下午5:13时，离岸人民币 即期报6.1710，上交易日收6.1785，盘中区间在6.1700-6.1785；在岸人民币汇价 收高至6.1781。在岸与离岸价差为71点子。

在无本金远期外汇(NDF)市场 方面，本地时间下午5:15时，美元/人民币一年期品种 报6.2480/6.2510，上日纽约尾盘在6.2525。

虽然部份人士对于人民币汇改的着力点看法不同，但市场仍热切等待人行放宽人民币波幅区间。市场人士认为，若人民币兑美元汇率处于如去年一季度时、围绕中间价双向小幅波动的市况，是较为合适的推出时机。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩认为，扩大浮动区间可能是想增加持有外汇和投机的需求，但去年9月以来的市场实践可以证明，中国经济规律下很容易形成一致的人民币升贬值预期。这势必加剧自去年下半年开始的这一波人民币升值大潮，并对出口部门形成冲击。(完)

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