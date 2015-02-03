台湾金融：金管会同意元大银行收购菲律宾东洋储蓄银行100%股权

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透台北2月3日 - 台湾金管会周二表示，同意元大金控 旗下元大银行向菲律宾主管机关申请以122亿韩元(约3.42亿台币)投资菲律宾东洋储蓄银行100%股权。
该会指出，菲律宾东洋储蓄银行2014年底资产规模约为8.44亿台币，原为韩国东洋证券公司100%持有的子公司。元大证券亚洲金融有限公司在去年6月取得韩国东洋证券公司53.1%股权，并更名为韩国元大证券株式会社，韩国元大证券株式会社为专注证券本业经营，拟出售旗下菲律宾东洋储蓄银行。
金管会新闻稿指出，元大银行为进一步扩展海外业务，经评估菲律宾是台湾与东协会员国中排名第四的贸易伙伴，因此向金管会申请投资菲律宾东洋储蓄银行，以深耕东协市场。
元大银行目前在海外分支机构有香港代表人办事处。
目前台湾银行业在菲律宾的布局仍有限，除国泰世华商业银行在菲律宾设有办事处外，尚有三家台湾本地银行在菲律宾设立分支机构，分别为中国信托银行设立一家子行、兆丰国际商银及合作金库商银各设立一家分行。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。