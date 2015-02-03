台湾金融：金管会同意元大银行收购菲律宾东洋储蓄银行100%股权

路透台北2月3日 - 台湾金管会周二表示，同意元大金控 旗下元大银行向菲律宾主管机关申请以122亿韩元(约3.42亿台币)投资菲律宾东洋储蓄银行100%股权。

该会指出，菲律宾东洋储蓄银行2014年底资产规模约为8.44亿台币，原为韩国东洋证券公司100%持有的子公司。元大证券亚洲金融有限公司在去年6月取得韩国东洋证券公司53.1%股权，并更名为韩国元大证券株式会社，韩国元大证券株式会社为专注证券本业经营，拟出售旗下菲律宾东洋储蓄银行。

金管会新闻稿指出，元大银行为进一步扩展海外业务，经评估菲律宾是台湾与东协会员国中排名第四的贸易伙伴，因此向金管会申请投资菲律宾东洋储蓄银行，以深耕东协市场。

元大银行目前在海外分支机构有香港代表人办事处。