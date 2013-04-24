更新版 1-台湾货币市场：短率持续测试底部，央行料仍将维持利率稳定

* 隔夜拆款加权平均利率微降

* 观察今日央行冲销力道

* 短票寄望6月企业发放股利带来需求 (更新拆款数据及存单发行金额)

记者 林妙容

路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周三仍于谷底游走，连续数日隔夜拆款加权平均利率 创两个月来低位，令市场资金调拨人士不敢大意。尤其今日央行存单再度大量到期，市场寄望央行能提高冲销力道，以阻却超额准备持续扬升。

市场资金调度人士指出，由于本旬以来市场游资持续增多，一些银行企图测试央行的利率底线，将隔拆利率的区间低位成交量推高，导致加权平均利率走低。不过市场人士推估，目前的短率曲线仍在央行可容忍的范围内，且适度反应宽松现状，央行不致于过份干预。但如果低率成交量持续增多，并令加权平均跌破去年以来低位0.383%，央行料不会坐视不管。

“市场耳语很多，现在就看央行的态度如何。”一位大型银行资金调度人士说。

自上周四(18日)以来，尽管央行委由大型行库回收隔夜游资的利率仍持于0.388%，但隔拆加权平均利率已率先探底，屡屡触及0.385%的两个月低位，前低在今年2月20日，同报0.385%。

市场人士并指出，由于外资银行资金浮滥状况不见改善，令上日标售91天期国库券决标贴现率低于预期，落在0.43% ，难以期待月底能有紧缩的资金效应。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收报0.385%。今日区间在0.295-0.43%，上日在0.295-0.40%；一周拆款利率在0.35-0.42%，上日在0.35-0.43%。

**短票利率没有变化**

在短票市场方面，票券商资金缺口平平，但因银行浮滥资金寻求去处，除购入少量票券外，也情商票券商向银行拆入短期资金，令近来票券商的拆款额度水位增高。但为避免资金情势反转风险，尽管拆款利率当前较短票便宜，票券商仍对拆入谨慎以对，短票利率未能有所变化。

“现在资金缺口都不大，企业资金需求没有显现。”一票券商资金调度人士说。

他们指出，目前30天及稍长天期短票落点已在6月初，预估企业在6月下半旬开始，会有因发放股利引起的发票需求，或可望为市场带来一些变化。

此外，央行本周来冲销力道仅有微幅扩大，由于今日央行存单到期量大，市场将观察央行是否持续提高存单发行力度，以评估月底前的资金水位升降。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.69%，30天短票利率主要成交主要在0.70%，与上日相似。法人端30天短票利率约在0.70-0.71%，均与上日相同。

今日央行存单到期7,034.65亿台币，共发行7,040.75亿台币存单，存单发行余额增6.1亿。

本周存单到期总数为2兆1,119.5亿台币，其余交易日落点分布为周四3,883.85亿及周五1,521亿。今日同时有一期国库券到期及一期国库券发行，金额同为300亿台币；周五则有20年公债发行，金额300亿台币。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为11亿台币；累计超额准备为4,712亿台币，加计前期1%的超额准备为5,227亿台币。

**公债附买回利率续在低位**

公债与公司债附买回(RP)成交利率续在低位。市场资金宽松基调不变，券少钱滥，尤其是部分企业大笔资金暂入货币市场停泊，更令利率续稳于低位。

交易人士表示，近期货币市场陆续出现企业的大笔资金入场，这可能是企业在股市的钱先抽出部分、抑或投资意愿不佳之下的暂时性的资金去处。在原本市场资金宽裕的情势下，这将助涨资金泛滥。

“利率是还有下去的空间，只是我们还没有人开第一枪，”一大型票券商调度人士说。

他们认为，资金浮滥的情势不变，虽然短期之内利率并未日日走低，变化似乎没有很大，但长期来看利率还是往下走的，整体而言资金情势仍然偏向宽松。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.78%，也同上日。惟低档的成交渐多。

大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%，区间高位略低于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.7%，与上日同。