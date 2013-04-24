重温稿-台湾货币市场：短率持续测试底部，央行料仍将维持利率稳定

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
* 隔夜拆款加权平均利率微降
* 观察今日央行冲销力道
* 短票寄望6月企业发放股利带来需求
记者 林妙容
路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周三仍于谷底游走，连续数日隔夜拆款加权平均利率 创两个月来低位，令市场资金调拨人士不敢大意。尤其今日央行存单再度大量到期，市场寄望央行能提高冲销力道，以阻却超额准备持续扬升。
市场资金调度人士指出，由于本旬以来市场游资持续增多，一些银行企图测试央行的利率底线，将隔拆利率的区间低位成交量推高，导致加权平均利率走低。不过市场人士推估，目前的短率曲线仍在央行可容忍的范围内，且适度反应宽松现状，央行不致于过份干预。但如果低率成交量持续增多，并令加权平均跌破去年以来低位0.383%，央行料不会坐视不管。
“市场耳语很多，现在就看央行的态度如何。”一位大型银行资金调度人士说。
自上周四(18日)以来，尽管央行委由大型行库回收隔夜游资的利率仍持于0.388%，但隔拆加权平均利率已率先探底，屡屡触及0.385%的两个月低位，前低在今年2月20日，同报0.385%。
市场人士并指出，由于外资银行资金浮滥状况不见改善，令上日标售91天期国库券决标贴现率低于预期，落在0.43% ，难以期待月底能有紧缩的资金效应。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收报0.385%。今日区间在0.295-0.43%，上日在0.295-0.40%；一周拆款利率在0.35-0.42%，上日在0.35-0.43%。
**短票利率没有变化**
在短票市场方面，票券商资金缺口平平，但因银行浮滥资金寻求去处，除购入少量票券外，也情商票券商向银行拆入短期资金，令近来票券商的拆款额度水位增高。但为避免资金情势反转风险，尽管拆款利率当前较短票便宜，票券商仍对拆入谨慎以对，短票利率未能有所变化。
“现在资金缺口都不大，企业资金需求没有显现。”一票券商资金调度人士说。
他们指出，目前30天及稍长天期短票落点已在6月初，预估企业在6月下半旬开始，会有因发放股利引起的发票需求，或可望为市场带来一些变化。
此外，央行本周来冲销力道仅有微幅扩大，由于今日央行存单到期量大，市场将观察央行是否持续提高存单发行力度，以评估月底前的资金水位升降。
票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.69%，30天短票利率主要成交主要在0.70%，与上日相似。法人端30天短票利率约在0.70-0.71%，均与上日相同。
今日央行存单到期7,034.65亿台币，共发行7,040.75亿台币存单，存单发行余额增6.1亿。
本周存单到期总数为2兆1,119.5亿台币，其余交易日落点分布为周四3,883.85亿及周五1,521亿。今日同时有一期国库券到期及一期国库券发行，金额同为300亿台币；周五则有20年公债发行，金额300亿台币。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为11亿台币；累计超额准备为4,712亿台币，加计前期1%的超额准备为5,227亿台币。
**公债附买回利率续在低位**
公债与公司债附买回(RP)成交利率续在低位。市场资金宽松基调不变，券少钱滥，尤其是部分企业大笔资金暂入货币市场停泊，更令利率续稳于低位。
交易人士表示，近期货币市场陆续出现企业的大笔资金入场，这可能是企业在股市的钱先抽出部分、抑或投资意愿不佳之下的暂时性的资金去处。在原本市场资金宽裕的情势下，这将助涨资金泛滥。
“利率是还有下去的空间，只是我们还没有人开第一枪，”一大型票券商调度人士说。
他们认为，资金浮滥的情势不变，虽然短期之内利率并未日日走低，变化似乎没有很大，但长期来看利率还是往下走的，整体而言资金情势仍然偏向宽松。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.78%，也同上日。惟低档的成交渐多。
大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%，区间高位略低于上日；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.7%，与上日同。
周三紧缩因子有：91天期国库券300亿台币及交割国泰金 2882.TW 旗下国泰世华银行金融债100亿台币交割。另外，周四则有交割台湾大 3045.TW 公司债58亿台币、周五(26日)交割20年期公债102/3R金额达300亿台币。(完) (审校 杨淑祯)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。