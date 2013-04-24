路透基点：富士康(远东)有限公司探询银行对5亿美元子弹式贷款意向--RLPC

路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，富士康(远东)有限公司正在试探银行对其5亿美元三年期子弹式贷款的意向。

根据消息人士，八家银行将负责贷款：澳新银行、三菱东京日联银行、花旗、星展银行、兆丰国际商业银行、瑞穗实业银行、渣打银行和三井住友银行。最初这八家银行分属两个独立的组别并对交易展开竞标，但之后两组合并以共同牵头。

一位消息人士称，汇丰也有可能加入，但截止发稿时为止尚无法确认。

该消息人士表示，是次贷款有两年的延期选项，并有5个基点的延展费用(extension fee)。

消息人士称，自从去年收购日本夏普股权的谈判开始后，借款人就一直在致力于贷款事宜。不过，由于收购谈判进展甚微，贷款用途已转为常规运营资本。

另一位消息人士说，新贷款料也会用于再融资。

与此同时，根据夏普网站的公告，郭台铭在6月28日和7月12日支付了660亿日圆(8.17亿美元)总额购得132万股Sharp Display Products(SDP)股权。据鸿海称，132万股相当于SDP的36%股权。Sharp Display Products拥有位于大阪的全球唯一一座第10代LCD工厂。根据鸿海，郭台铭在收购后拥有SDP的36%股权。去年11月，兆丰国际银行曾安排190亿台币（6.39亿美元）贷款，以支持郭台铭收购SDP，但该融资已被中止。

有关富士康(远东)有限公司新贷款的邀请函已经发送至经筛选后的贷款人。

是次贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码93个基点--是今年台湾美元贷款中最低的利率，比日月光3亿美元五年期融资案提供的贷款加码，即较Libor加码99个基点更低。

消息人士称，银行将可获得20-30个基点左右的费用。

借款人的子公司富士康国际控股有限公司公布2012年净亏损3.164亿美元，2011年净获利为7,280万美元。

富士康(远东)有限公司的最终控股公司是鸿海。