台湾疫情：发现首例境外移入H7N9禽流感确诊病例，亦为中国境外首例

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
路透台北4月24日 - 台湾卫生署周三表示，发现首例境外移入的H7N9禽流感确诊病例，将启动包括开放H7N9特别门诊等相关应变措施。此亦为中国境外首度发现的确诊病例。
卫生署长邱文达在一场记者会中表示，该个案为53岁、男性、台商。发病前在江苏省苏州工作，返台三天后发病。
他指出，会掌握密集接触者，进行必要的处置，并开放H7N9的特别门诊、启动应变医院的隔离病房。至于防疫等级尚不需改变。
中国国家卫生和计划生育委员会周二稍晚称，截至23日16时，全国报告人感染H7N9禽流感确诊病例108例，山东省首次发现确诊病例。 (完) (记者 董永年; 审校)
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
================== 今日重要政经消息================= 4月11日（周二） 国泰君安首日挂牌。 10:00 康臣药业股东特别大会。 11:00 贝莱德中国市场展望记者会。 15:30 银基集团股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月12日（周三） 普拉达（PRADA）公布全年业绩。 10:30 太平洋航运股东周年大会。 4月13日（周四） 公布3月份外汇基金境外资产。 迅销公布中期业绩。 远东环球公布首季业绩。 4月14日（周五） 耶稣受难节公众假期。 4月17日（周一） 复活节公众假期。 *中兴通讯公布首季业绩。 4月18日（周二） 山东
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。