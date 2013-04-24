台湾疫情：发现首例境外移入H7N9禽流感确诊病例，亦为中国境外首例

路透台北4月24日 - 台湾卫生署周三表示，发现首例境外移入的H7N9禽流感确诊病例，将启动包括开放H7N9特别门诊等相关应变措施。此亦为中国境外首度发现的确诊病例。

卫生署长邱文达在一场记者会中表示，该个案为53岁、男性、台商。发病前在江苏省苏州工作，返台三天后发病。

他指出，会掌握密集接触者，进行必要的处置，并开放H7N9的特别门诊、启动应变医院的隔离病房。至于防疫等级尚不需改变。