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市场报道 | 2013年 4月 24日 星期三 18:35 BJT

标题新闻：英国4月零售销售差值由3月的零降至负1，为八个月来最低--CBI

注：英国工业联盟(CBI)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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