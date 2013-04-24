路透基点：台湾银行、中国信托商业银行和花旗为日月光发布3亿美元贷款--RLPC

路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导称，根据消息人士，牵头行兼簿记行台湾银行、中国信托商业银行和花旗联手为日月光发起3亿美元五年期融资交易。

台湾银行是额度代理行；中国信托商业银行为文件准备行。

这笔无担保贷款包括2亿美元定期贷款的A部分，用途为资本支出；另有1亿美元的B部分循环贷款，用于营运资本。

利率较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码99个基点；若台北银行同业美元拆放款利率和Libor差距超过38个基点，借款方将支付超出部份利率。

银行受邀按四个层次参贷：承诺4,500万美元或以上的银行将获得22个基点的前端费和牵头行兼簿记行头衔；承贷3,000-4,400万美元的银行，将获20个基点费用和牵头行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行，将获高级参贷行头衔和15个基点费用。承贷1,000-1,900万美元的银行获10个基点费用。

这笔定期贷款将在三年的宽限期后，按五次半年度等额偿还，平均年期为四年。

如果每三个月B部分贷款动用金额少于50%，银行将获15个基点的承诺费；或7-9个月A部分贷款动用金额少于40%、10-12个月A部分贷款动用金额少于60%、或从13个月开始A部分贷款动用金额少于75%，银行也将获15个基点的承诺费。

回覆截止日期为5月24日。

日月光本月公布，第一季未经审计的合并净营收较去年同期大涨11.8%，至482亿台币（16亿美元）。

日月光上一次进入市场筹资为2012年1月，办理一笔2.10亿美元三年期定期贷款，利率为较Libor加码160-180个基点，依借贷方未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)或净利润水准而定。贷款借款人为日月光位于中国上海、昆山和威海的四家子公司。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)