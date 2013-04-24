版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 18:51 BJT

《中国企业债发行日程表》--4月24日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:    

发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间     主承销商
         (亿元人民币) (年)
===================================================================================
*鞍山城建     20        7         6.39%          AA         4/25-4/27      国开证券
投资发展公司   (第3-7年末每年偿还20%本金)                                  华林证券
===================================================================================
*遂宁发展投资  6        7         6.62%          AA-        4/25-4/27      国开证券
             (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权提供担保)                                
     
===================================================================================
*温州机场集团  6       10   前五年6.30%          AA         4/25-5/2       国泰君安
             (附第5年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权/重庆进出口信用提供担保)         
===================================================================================
*汝城水电公司  5        7         6.65%          AA-        4/25-5/2       国泰君安
             (第4-7年末分别偿还10%、20%、30%和40%本金/
              重庆进出口信用和东北中小企业再担保提供担保)         
===================================================================================
常熟发展投资  10        7         5.80%          AA         4/19-4/25      国信证券
投资公司      (第3-7年末每年偿还20%本金)
===================================================================================
长沙轨道      25       10         6.20%          AA+        4/23-4/25      海通证券
交通集团      (第3-6年末每年偿还2.5亿元本金/第7-10年末每年偿还3.75亿元本金)
===================================================================================
温州交通      10        7      前5年6.05%        AA         4/22-4/26  中银国际证券
投资集团     （附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）
===================================================================================
大同煤矿集团  54       15        *5.20%         AAA         4/24-4/26      海通证券
             (第10年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)          国开证券
===================================================================================
新昌县投资      12      7         6.60%          AA-        4/24-4/28      国信证券    
发展有限公司  (第3-7年末每年偿还20%本金/嵊州投资公司提供担保)
===================================================================================
上海金外滩集团   5      7         6.35%          AA         4/24-4/28  东方花旗证券    
              (第3-7年末每年偿还20%本金)
===================================================================================
山西潞安矿业  25       10 簿记建档区间5.0%-5.5% AAA         4/25-5/2       渤海证券
              15       10 簿记建档区间4.8%-5.3%
              (附第7年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)     
===================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
======================================================================================
无
======================================================================================
      
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
===================================================================================
 无
===================================================================================
    
注:*表示新增.(完)


 (整理 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐