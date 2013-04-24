《中国企业债发行日程表》--4月24日

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *鞍山城建 20 7 6.39% AA 4/25-4/27 国开证券 投资发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 华林证券 =================================================================================== *遂宁发展投资 6 7 6.62% AA- 4/25-4/27 国开证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权提供担保) =================================================================================== *温州机场集团 6 10 前五年6.30% AA 4/25-5/2 国泰君安 (附第5年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权/重庆进出口信用提供担保) =================================================================================== *汝城水电公司 5 7 6.65% AA- 4/25-5/2 国泰君安 (第4-7年末分别偿还10%、20%、30%和40%本金/ 重庆进出口信用和东北中小企业再担保提供担保) =================================================================================== 常熟发展投资 10 7 5.80% AA 4/19-4/25 国信证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 长沙轨道 25 10 6.20% AA+ 4/23-4/25 海通证券 交通集团 (第3-6年末每年偿还2.5亿元本金/第7-10年末每年偿还3.75亿元本金) =================================================================================== 温州交通 10 7 前5年6.05% AA 4/22-4/26 中银国际证券 投资集团 （附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权） =================================================================================== 大同煤矿集团 54 15 *5.20% AAA 4/24-4/26 海通证券 (第10年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 国开证券 =================================================================================== 新昌县投资 12 7 6.60% AA- 4/24-4/28 国信证券 发展有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/嵊州投资公司提供担保) =================================================================================== 上海金外滩集团 5 7 6.35% AA 4/24-4/28 东方花旗证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 山西潞安矿业 25 10 簿记建档区间5.0%-5.5% AAA 4/25-5/2 渤海证券 15 10 簿记建档区间4.8%-5.3% (附第7年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
================== 今日重要政经消息================= 4月11日（周二） 国泰君安首日挂牌。 10:00 康臣药业股东特别大会。 11:00 贝莱德中国市场展望记者会。 15:30 银基集团股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月12日（周三） 普拉达（PRADA）公布全年业绩。 10:30 太平洋航运股东周年大会。 4月13日（周四） 公布3月份外汇基金境外资产。 迅销公布中期业绩。 远东环球公布首季业绩。 4月14日（周五） 耶稣受难节公众假期。 4月17日（周一） 复活节公众假期。 *中兴通讯公布首季业绩。 4月18日（周二） 山东
路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。